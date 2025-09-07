Haldex söker verktygstekniker!
Roi Rekrytering Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2025-09-07
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Lomma
, Lund
eller i hela Sverige
Haldex AB i Landskrona är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska komponenter och system för tunga fordon. Våra kunder är marknadsledande fordonstillverkare över hela världen. 95 % av försäljningen sker utomlands. Haldex produkter tillverkas i Sverige, Ungern, Tyskland, Brasilien, Mexico, Kina, Indien samt i USA.
Till vår (VTC) Verktygsavdelning söker vi:
VerktygsteknikerPubliceringsdatum2025-09-07Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som verktygstekniker är varierande och innefattar framförallt att byta verktyg för CNC-styrda maskiner samt underhålla och reparera dem. I arbetsuppgifterna ingår även att sköta om och styra skärvätskekondition.
Tjänsten är heltid och arbetstiden är förlagd på två skift (rullande två veckor ständigt förmiddagsskift och en vecka ständigt eftermiddagsskift, var tredje vecka jobbar du kvällsskift. Arbetsuppgifter på Verktygsförrådet kan förekomma.
Vi söker dig som har
Ett stort intresse för teknik och mekanik. Det krävs att du är en initiativrik problemlösare som är serviceinriktad, flexibel och har ett brinnande intresse för teknik och utvecklingsarbete.
Du har ett högt säkerhetstänk och sätter din och andras säkerhet främst.
Du är en person som drivs av uppsatta mål och är fokuserad på att produktionen ska fungera.
Du är händig och fungerar lika med självständigt arbete såsom arbete i grupp.
Noggrannhet, goda teoretiska och praktiska kunskaper i bearbetningsteknik, ritningsläsning, materiallära och mätteknik. Kunskap i Axapta 12 är meriterande. Bakgrund
• Vi söker dig med verkstadsutbildning, CNC-utbildning eller likvärdig kompetens.
• Du är tekniskt lagd och har några års erfarenhet inom skärande bearbetning.
• Kunskaper i programmering och ställa CNC-maskiner är meriterande.
• Du har erfarenhet av skärande bearbetning.
För ytterligare frågor om arbetet kontakta VTC chef Fadil Fazlic på: fadil.fazlic@safholland.com
Vi önskar din ansökan så snart som möjligt eftersom vi arbetar löpande med urvalet.
Sista ansökningsdag är 2025-10-07 Varaktighet, arbetstid, etc.
Visstidsanställning 6 månader med möjlighet för tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Haldex AB Jobbnummer
9496012