Hägneskolan söker lärare i fritidshem
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Sävsjö Visa alla pedagogjobb i Sävsjö
2026-03-13
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
På Hägneskolan finns ett stort kollegialt stöd då vi handleder, utmanar och lyssnar på varandra. Vi sätter elevens behov i centrum och arbetar efter ledorden: glädje, kunskap och trygghet.
Vi söker dig som älskar att arbeta med barn och som vill göra skillnad. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Den största delen av uppdraget kommer att vara i fritidsverksamheten, men även en del gentemot skolans timplan. Du planerar och utvärderar undervisningen/ verksamheten. Du ser varje elevs behov och intresse och utformar undervisningen/ verksamheten utifrån den. Tillsammans med oss skapar du inbjudande och stimulerande miljöer, för att utmana och möta eleverna i deras lärande/ utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller fritidspedagogexamen. Du är en engagerad och flexibel fritidspedagog med stort hjärta. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna. Du har förmåga att skapa struktur kring din undervisning. Du är lösningsorienterad och arbetar med att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för alla elever med olika behov.
Erfarenhet av att driva utveckling inom fritidsverksamhet är meriterande. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Arbetsplats
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marie Fransén marie.fransen@savsjo.se 0382-153 40 Jobbnummer
9796239