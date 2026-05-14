Gymvärd Täby Centrum (75%)
Svenska N'ergy AB / Receptionistjobb / Täby
2026-05-14
Vi tror på rörelse. På att den gör underverk för kropp, hjärta och hjärna, och att den ökade livskvalitén och det gladare humöret gör att vi möter dagen - och varandra - på ett bättre sätt. Träningen vi gör innanför våra väggar gör oss bättre rustade för livet utanför. Utmaningar, motgångar och allt det andra som hör mänskligheten till blir lite lättare att bära när kroppen är stark och får röra på sig. Just nu, kanske mer än någonsin, behöver samhället fyllas av människor som mår bra. Och för att ringarna på vattnet ska bli fler måste vi sänka trösklarna och göra träningen tillgänglig. Så enkelt är det.
Det är där STC kommer in. Tillsammans ska vi förflytta folkhälsan, ett steg och en armhävning i taget, och leda fler människor till en plats där de kan bli en bättre version av sig själva.
Nu söker vi dig som vill vara en del av det, som vår nya Gymvärd i Täby Centrum på 75 %. Du rapporterar till Distriktschef.
Så här ser din vardag ut
Du är det första och sista en medlem möter på STC. Det är ett ansvar som inte syns i en jobbeskrivning men som du märker direkt när du är mitt i det. Din vardag rör sig mellan försäljning, service och drift. Du driver aktivt försäljningen av medlemskap, PT-paket och produkter i butiken, och du ser kampanjer och tillval som ett naturligt sätt att hjälpa medlemmen vidare snarare än något du måste pressa fram. Du hanterar nya och befintliga medlemskap, svarar på frågor i reception och telefon, hjälper till att lösa problem och ser till att gymmet håller den standard som får människor att vilja komma tillbaka.
Du är också den som ser till att gymmet är en plats där människor känner sig trygga. Det innebär att påminna om trivselregler när det behövs, hantera situationer som stör andras träning och ha modet att säga ifrån på ett sätt som löser snarare än eskalerar.
Tempot växlar. Stilla morgnar och fullsatta rusningstimmar följer varandra, och du rör dig naturligt mellan dem. Du jobbar dag, kväll och helg, och du trivs med det, för det är i de timmarna du möter flest människor och gör störst skillnad.
Du behöver inte ha jobbat på gym tidigare. Rätt person med rätt inställning lär sig det som behövs. Det viktiga är att du förstår varför det spelar roll, och att du vill bidra till det. Det finns goda möjligheter att växa inom STC, mot ledarskap, specialistroller eller något helt annat du inte visste att du ville.
Det här är du
Du har lätt för att möta människor och ännu lättare för att få dem att trivas. Du läser av en medlem som kommer in stressad lika snabbt som du läser av den som är där för sjunde gången den här veckan, och du anpassar dig utan att tänka på det.
Du drivs av att vara den person som får andras dag att bli lite bättre, och du hämtar energi från ett högt tempo snarare än tappar den. När det är fullt i receptionen, telefonen ringer och någon behöver hjälp med ett medlemskap samtidigt, blir du lugn istället för stressad. Du ser vad som behöver göras utan att bli tillsagd, tar tag i det och fortsätter vidare. Du förstår att ett gym inte är en lokal med maskiner utan en plats där människor bestämmer sig för att bli en bättre version av sig själva, och du vill vara en del av det.
Erfarenhet vi värdesätter
Erfarenhet av service eller kundmöten, gärna från reception, butik, café eller restaurang
Det är ett plus om du har eget träningsintresse, men det är inget krav
För att söka behöver du ha fyllt 18 år och tala och skriva flytande svenska.
Vårt löfte till dig
Tänk dig att det gått ett år. Du har sett en medlem förvandlas från att ha skrattat nervöst vid receptionen till att komma tre gånger i veckan. Du har blivit den person som folk frågar efter, som de saknar om de missar, som de tackar på ett sätt som inte riktigt går att ta emot. Du vet vad du bidrar med - för du ser det framför dig varje dag.
Det är inte för alla. Det kräver att du bryr dig på riktigt, tar ansvar för din del och trivs när det händer mycket runt omkring dig. Men för dig som känner igen dig i det och som vill vara på ett ställe där det du gör faktiskt syns, där det alltid finns en nästa sak om du vill ha den, och där kollegorna ställer upp utan att du behövt fråga - är det svårt att hitta någon annanstans.
Vi erbjuder:
Gymkort med tillgång till alla STC gym i hela Sverige, inklusive gruppträning
Rabatter via partners och systerbolag
Kollektivavtal
Rollspecifik utveckling och karriärmöjligheter inom STC
Vår rekryteringsprocess
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Inför intervju nummer två använder vi Alva Labs för att förstå personlighet och potential när erfarenheten redan finns på plats.
Sista ansökningsdag är 8 juni 2026. Vi gör urval löpande, sök gärna redan idag.
Har du frågor? Kontakta Daniel Filipsson, Distriktschef, på daniel.filipsson@stc.se
Välkommen med din ansökan! Jobbnummer
9910532