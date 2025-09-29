Gymnasielärare sv/re
2025-09-29
Lugnetgymnasiet ligger vid det natursköna Lugnet med alla dess idrottsanläggningar. Arbetsplatsen kännetecknas av hög kompetens, drivkraft att utveckla, handleda och vägleda alla elever till en livslång lust att lära med fokus på att varje elev ska få utvecklas så långt som möjligt under sin gymnasietid hos oss. På Lugnetgymnasiet finns både nationella program och introduktionsprogram. Eleverna på de nationella programmen har mycket goda möjligheter att kombinera sina studier med idrott och på skolan finns flera olika idrottsutbildningar inom en rad idrotter. Lugnetgymnasiet har både högskoleförberedande program och yrkesutbildningar och skolan ett nära samarbete med respektive programs branscher.
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning i svenska och religion på de nationella gymnasieprogrammen, men del av tjänst kan också vara på undervisning på introduktionsprogrammen. Det ingår mentorskap i tjänsten och du kommer att ingå i arbetslag och ämneslag. Du ser dokumentation och bedömning av elevers kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete och du utvecklar ständigt din undervisning och du samarbetar gärna. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Pedagogisk högskoleexamen i relevanta ämnenDina personliga egenskaper
Som person är du positiv och flexibel, du är trygg och tydlig i din ledar- och yrkesroll, ansvarstagande, lyhörd och har förmåga att arbeta individanpassat. Du har även förmåga att skapa goda elev- och vårdnadshavarkontakter, samt att du har god pedagogisk förmåga och är en självklar ledare i klassrummet där du engagerar elever med spännande och varierande undervisning. Vi ser även att du har god kommunikativ- och samarbetsförmåga där du bidrar till ett bra samarbetsklimat i möten med såväl skolledning samt lärararbetslag. Ett gott bemötande är också en viktig egenskap.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av undervisning på gymnasienivå
• Ytterligare ämneskompetens är meriterande
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer att efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
