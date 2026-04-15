Gymnasielärare musik
2026-04-15
Älskar du musik, människor och lärande - och vill vara med och göra skillnad på riktigt? Då kan du vara vår nya lärare i musik på Film & Musikgymnasiet Norrköping. Vi är en idéburen verksamhet där kreativitet, delaktighet och personlig utveckling står i centrum. Skolans huvudman är Medborgarskolan region Öst.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som lärare i musik undervisar du i musikämnen, deltar vid konserter och andra arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Mentorskap kan vara aktuellt.
Planera och genomföra lektioner
Anpassa undervisning efter elevernas nivå, intresse och förutsättningar
Skapa trygga och inkluderande lärmiljöer
Samarbeta med kollegor kring konserter, projekt och evenemang
Driva och genomföra konserter, projekt och evenemang
Följa upp elevernas utveckling och bidra med pedagogiska idéer
Utveckla upplägg och nya musikaktiviteter tillsammans med verksamheten
Ämnen som bland annat kan bli aktuella:
Ensemble (nivå 1 och nivå 2)
Musikteori
Bas
Gitarr
Tjänsten är tillsvidare på 50%, men kombineras med vikariat till 100% och tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs med människor, vill samverka och brinner för att fler ska få upptäcka sin musikaliska sida.
Behörig lärare i musik
Goda kunskaper i instrument och ämnen ovan
Pedagogisk förmåga och trygg i att leda grupp
Meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta som musiklärare på gymnasiet
Känner dig trygg med att spela fler instrument
Har erfarenhet av att sköta ljud vid konserter och inspelning
Pedagogisk idé
På Film & Musikgymnasiet fostras trygga, nyfikna elever som utvecklar tanke, känsla och skapande för att påverka framtiden.
Elevernas upplevelse av skolan ska kännetecknas av meningsfullhet, stolthet, kreativitet, goda relationer, positiv förstärkning och trygghet.
Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund som finns över hela landet. Våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan region Öst är en ideell förening som utöver traditionell folkbildning även bedriver företagsutbildning, förskola, gymnasieskola och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Region Öst omfattar Blekinge Småland och Östergötland.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122329". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Kristofer Bengtsson kristofer.bengtsson@medborgarskolan.se Jobbnummer
9856430