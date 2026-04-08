Välkommen till Ullvigymnasiet och bli en viktig länk i ett aktivt och engagerat team av välutbildad personal! Här samverkar vi tillsammans för att visa att varje dag är meningsfull och varje individ är värdefull!
I rollen som en av våra lärare får du en viktig roll på Ullvigymnasiet. Tillsammans med ett stort team med olika yrkesbakgrund ser vi till att forma elevernas och vår allas arbetsdag på bästa sätt.
Ullvigymnasiet erbjuder 12 gymnasieprogram som håller hög klass och flera av dem har fått olika kvalitetsutmärkelser. Dessutom har vi ett aktivt och omtyckt introduktionsprogram. Vår skola står för kvalitet, kreativitet och innovation. Samtidigt är samarbete, öppenhet, trygghet och trivsel viktiga delar i vårt arbete. Genom ett nära samarbete med näringslivet utvecklar vi ständigt våra program. Läs mer om vår skola på www.ullvi.koping.se
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Du arbetar som lärare på något eller flera av skolans program och vi söker nu ämneslärare i:
Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Historia
Samhällskunskap
I ditt uppdrag ingår också:
• Eventuellt mentorskap för klass.
• Att ha ett nära samarbete med dina lärarkollegor där ämnesintegration och program samarbete är väl upparbetat.
Tillsammans med övrig personal är du med och utvecklar din arbetsplats genom idéer och förbättringsförslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad/behörig gymnasielärare i och kan uppvisa lärarlegitimation. Du kan förmedla dina kunskaper till eleverna och utveckla deras kunskaper.
För att hålla en hög kvalitet på skolan vill vi att du har:
• lätt för att samarbeta
• goda yrkeskunskaper
• ett stort engagemang i arbetet med ungdomar.
Om du har erfarenhet av att undervisa, vana att arbeta med IT och digitala hjälpmedel är det meriterande.
Avgörande att utdrag ur belastningsregistret kan uppvisas innan anställning.
Tillsättning sker utifrån att erforderliga beslut fattas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317684".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Köpings kommun
Köpings kommun, Ullvigymnasiet
Sveriges Lärare Marita Lindström 076-3095501
9841031