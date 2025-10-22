Guldsmed/Juvelfattare

Guldsmedjan Täby AB / Guldsmedsjobb / Täby
2025-10-22


Visa alla guldsmedsjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Guldsmedjan Täby AB i Täby

Erfaren Guldsmed / Juvelfattare sökes till Guldsmedjan Täby
Om arbetsplatsen
Guldsmedjan Täby är en etablerad verkstad med fokus på exklusiv smyckestillverkning, reparationer och kundanpassade specialbeställningar i guld, platina och silver. Vi arbetar med både traditionellt hantverk och modern teknik i en professionell och kreativ miljö mitt i Täby Centrum.

Publiceringsdatum
2025-10-22

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren guldsmed eller juvelfattare med minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom yrket. Du kommer att arbeta med:
Tillverkning av smycken i ädelmetall

Reparationer och justeringar

Infattning av ädelstenar

Montering, lödning, putsning och polering

Kundanpassade specialbeställningar

Du bör kunna arbeta självständigt, ha hög noggrannhet och känsla för form och proportion. Erfarenhet av att arbeta med CAD/CAM eller lasersvets är meriterande men inget krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: info@guldsmedjantaby.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Guldsmedjan Täby AB (org.nr 556860-7989)
Biblioteksgången B 9 C (visa karta)
183 70  TÄBY

Jobbnummer
9570065

Prenumerera på jobb från Guldsmedjan Täby AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Guldsmedjan Täby AB: