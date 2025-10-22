Guldsmed/Juvelfattare
2025-10-22
Erfaren Guldsmed / Juvelfattare sökes till Guldsmedjan Täby
Om arbetsplatsen
Guldsmedjan Täby är en etablerad verkstad med fokus på exklusiv smyckestillverkning, reparationer och kundanpassade specialbeställningar i guld, platina och silver. Vi arbetar med både traditionellt hantverk och modern teknik i en professionell och kreativ miljö mitt i Täby Centrum.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren guldsmed eller juvelfattare med minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom yrket. Du kommer att arbeta med:
Tillverkning av smycken i ädelmetall
Reparationer och justeringar
Infattning av ädelstenar
Montering, lödning, putsning och polering
Kundanpassade specialbeställningar
Du bör kunna arbeta självständigt, ha hög noggrannhet och känsla för form och proportion. Erfarenhet av att arbeta med CAD/CAM eller lasersvets är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: info@guldsmedjantaby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guldsmedjan Täby AB
(org.nr 556860-7989)
Biblioteksgången B 9 C (visa karta
)
183 70 TÄBY Jobbnummer
9570065