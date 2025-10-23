Gruppledare Kassan (Kassachef) Heltid
HORNBACH Byggmarknad AB
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. I rollen som gruppledare för kassan består arbetsuppgifterna i huvudsak att leda dina kassaledare, daglig styrning och utveckling av avdelningen samt att vara en länk mellan ledningsgruppen och kassa-teamet.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Bemanningsplanering, utbildning och utveckling av personal
* Jobba mot uppsatta mål
* Daglig styrning och utveckling av avdelningen
* Ansvarar för kassaledarna
* Länk mellan ledningsgruppen och kassa-teamet
* Kassaavräkning, bokslut av dagskassor och sammanställning av kassarapporten
* Säkerställa kundservicenivå genom ett aktivt agerande i kassalinjen
* Registrerar varor och tar betalt för kunders inköp
Profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
* Meriterande om du har flerårig erfarenhet av att leda en kassalinje
* Tidigare erfarenhet från ledande befattning inom detaljhandeln
* Goda administrativa kunskaper
* Förmågan att hantera stress, då jobbet stundtals innebär högt tempo.
* Utpräglad känsla för service, kundorientering och brinner för försäljning.
* Som person är du noggrann och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.
