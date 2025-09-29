Gruppledare
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning
Vid årsskiftet startar vi vår nya enhet Vuxen- och funktionsnedsättning. Här samlas utförande inom boendestöd och träffpunkt/sysselsättningsverksamhet. Enheten omfattar också handläggning inom socialpsykiatri, skadligt bruk och beroende, LSS, våld i nära relation samt stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. Vi planerar att samhandlägga ärenden inom socialpsykiatri och beroende för att skapa en mer samlad och effektiv handläggning för målgruppen.
Nu söker vi en gruppledare som vill vara med och utveckla vår nya enhet. Du har stora möjligheter att vara med och påverka utformningen av våra nya arbetssätt. Hos oss får du bidra till att bygga upp en ny verksamhet med arbetssätt som går i linje med nya socialtjänstlagen där brukarnas behov är i fokus. Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare. Den ena gruppledarrollen inriktas främst mot myndighetsutövning och den andra i huvudsak mot socialpsykiatrins utförarverksamheter såsom sysselsättningsverksamhet och boendestöd. Som gruppledare arbetar ni nära varandra och stöttar upp vid behov vilket skapar både flexibilitet och trygghet i verksamheten.
Nuvarande gruppledare har sin främsta kompetens inom myndighetsutövning. För att komplettera söker vi nu en gruppledare med erfarenhet från utförarverksamhet, exempelvis inom boendestöd och/eller träffpunkt och sysselsättningsverksamhet. Träffpunkt och sysselsättningsverksamheten är en viktig mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här arbetar vi för att främja delaktighet, minska isolering, skapa social gemenskap och erbjuda meningsfull sysselsättning.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en gruppledare som ansvarar för att leda, samordna och utveckla det dagliga arbetet främst inom socialpsykiatrins utförarverksamheter. Du leder i dagsläget sex stycken medarbetare. Rollen innebär att stödja enhetschefen i det operativa ledarskapet, säkerställa kvalitet i insatserna och vara en länk mellan medarbetare, enhetschef, brukare och anhöriga. I rollen ingår att planera, fördela och följa upp det dagliga arbetet i gruppen, vara ett stöd för medarbetarna i deras yrkesutövning samt följa upp scheman, bemanning och frånvaro. Arbete med hela målgruppen förekommer dock utifrån verksamhetens behov.
I rollen som gruppledare får du vara med och utveckla verksamheten tillsammans med enhetschef och övriga funktioner. Du har en central roll i att förmedla och förankra fattade beslut och bidrar därigenom till tydlighet och delaktighet i organisationen.
Du handleder medarbetare i deras uppdrag som boendestödjare och inom sysselsättningsverksamheten, bland annat gällande arbetsmetoder och dokumentation. Rollen innebär också nära dialoger med enhetschef och medarbetare samt med brukare och deras anhöriga.
Samverkan är en viktig del av uppdraget både internt och externt. I arbetet ingår att kunna vägleda och lotsa Salemsborna inom kommunens verksamheter.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten uppfyller du följande kvalifikationer:
• Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att leda och motivera personal.
• Erfarenhet av utförarverksamhet inom verksamhetens områden. Särskilt meriterande är erfarenhet av boendestöd och sysselsättning.
• Det är meriterande att ha erfarenhet och kunskap om myndighetsutövning inom verksamhetens områden.
• God kunskap om lagstiftning och riktlinjer inom verksamhetens områden. Du har god datorvana samt god kunskap i det svenska språket både skriftligt och muntligt då det ställs krav på dokumentation.
• Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta enligt IBIC (Individens behov i centrum).
• Du ska ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Som person har du god social kompetens, lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är kommunikativ och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tjänsten innebär möten med människor i svåra situationer och ställer krav på en trygg och stabil personlighet samt förmåga till självinsikt.
Du arbetar strukturerat och bidrar till att utveckla arbetsformer. Ditt arbetssätt bör präglas av engagemang, drivkraft och med förmåga att ta eget ansvar.
B-Körkort är meriterande.
Anställningsvillkor
Tills vidare.
Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2025-10-12
Vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss i Salems kommun.
Vi erbjuder dig därför:
• Kompetensutveckling.
• Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.
• När arbetet tillåter kan du till viss del arbeta hemifrån.
• En verksamhet med goda relationer.
• En verksamhet med den lilla kommunens fördelar. Beslutsvägarna är korta, och det finns en närhet till våra politiska beslutsfattare.
• En verksamhet som hjälps åt över gränserna och där vi bryr oss om varandra.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
