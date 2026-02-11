Gruppledare - Natt
2026-02-11
VÅRT ERBJUDANDE För uppdrag hos vår kund söker vi du en Gruppledare för nattskift. En fin möjlighet för dig med ambition och naturliga ledaregenskaper. Här kommer du att få en grundlig introduktion samt goda förutsättningar att lyckas i rollen. Initialt innebär det anställning hos Job&Talent för uthyrning till vår kund, med goda möjligheter till till förlängning.
Som Gruppledare på nattskiftet har du en nyckelroll i produktionen, med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Nattetid är teamet mindre, vilket innebär att du får ett operativt ansvar för flöde, kvalitet och stöd till operatörerna på alla avdelningar. Du är direkt underställd arbetsledarna och arbetar nära hela verksamheten under natten.
I rollen kombinerar du ledarskap och praktiskt stöd. Du säkerställer att produktionen fungerar smidigt och tar ansvar för att både kvalitet och ordning upprätthålls.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Vara en trygg och tydlig ledare i produktionen, stötta operatörer och fatta snabba beslut
Säkerställa flöde, materialförsörjning och effektiv användning av maskiner
Stötta vid kvalitetsproblem och följa upp avvikelser
Upprätthålla ordning, säkerhet och produktionsstandarder
Delta i förbättringsarbete och driva Lean-principer i praktiken
DINA KVALIFIKATIONER
Trygg, tydlig och handlingskraftig ledare som skapar förtroende och samarbetar väl
Förmåga att hantera flera parallella frågor och driva förbättringsarbete
Trivs med operativt och fysiskt arbete i produktionsmiljö
Tekniskt intresse och praktisk förståelse för materialhantering
MERITERANDE
Erfarenhet av Lean eller strukturerat förbättringsarbete
Erfarenhet av arbete på nattskift
Truckkort
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
