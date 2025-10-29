Gruppchef Tillväxt och kundvård
Länsförsäkringar Norrbotten / Chefsjobb / Luleå Visa alla chefsjobb i Luleå
2025-10-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Haparanda
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Hos oss på LF Norrbotten står det personliga mötet i centrum. Vi är övertygade om att trygghet och förtroende byggs bäst när vi finns nära våra kunder - både digitalt och på plats. Som kundägt bolag sätter vi alltid kundens behov främst och strävar efter att erbjuda snabb, personlig och omtänksam service. Vänlighet och omtanke är ledord som genomsyrar allt vi gör - både i mötet med våra kunder och i samarbetet mellan oss som kollegor.
Om rollen
Som Gruppchef inom vår Tillväxt- och kundvårdsavdelning får du en central roll med ansvar för både resultat och medarbetare i det dagliga arbetet. Med stöd av din närmaste chef ansvarar du för att planera, leda och coacha en grupp försäkringsrådgivare för att nå uppsatta mål och maximera försäljningsresultaten. Som gruppchef är det viktigt att du har goda ledaregenskaper, kommunikationsförmåga och förståelse för försäljningsprocessen.
Vem vi söker
Du har ett naturligt driv att utveckla både människor och verksamhet, är målmedveten och initiativrik samt motiveras av att se andra växa och lyckas. Du trivs i en självständig roll där du får ta ansvar och fatta beslut. Samtidigt är du pedagogisk, trygg i dig själv och har lätt för att skapa förtroende omkring dig.
Det är önskvärt att du har akademisk utbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare. Har du även erfarenhet av försäljning eller försäkringsbranschen ser vi det som meriterande. Har du en solid bakgrund av fina säljprestationer är det ett extra plus. Erfarenhet är meriterande men i slutet av dagen är det ditt driv, din ambition och dina ledaregenskaper som väger tyngst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, placering vid vårt kontor i Luleå (on site), tillträde enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast den 2025-11-19. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Günther Lindmark, Privatmarknadschef, 0920-24 25 23 eller Johanna Skårman, facklig företrädare, 0920-24 25 71. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Norrbotten
(org.nr 597000-3884), http://www.lfnorrbotten.se
Köpmangatan 42 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Jobbnummer
9578704