Gruppchef till Specialiststöd
Polismyndigheten / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Drift och infrastruktur ansvarar för förvaltning, utvecklingsprojekt och livscykelhantering av polisens IT-infrastruktur inom områdena data och telefoni. Drift och infrastruktur har vidare ansvar att samordna driftsättning av Polismyndighetens IT-system, releasehantering, samt ansvara för beredskap- och kontinuitetsplanering, IT-incidenter, IT-problem och ändringar.
Drift och infrastruktur har även nationellt funktionsansvar för informations- och IT-säkerhet, signalskydd samt ansvarar för utredningar när system- och säkerhetsövervakningen har upptäckt säkerhetsincidenter eller säkerhetsbrister. Drift och infrastruktur ska även ge stöd till utveckling och förvaltning, ansvara för att genomföra säkerhetstester, granskning och uppföljning av IT-säkerheten.
Sektionen Digital arbetsplats och specialistverksamhet ansvarar för upprätthållande, försörjning och utveckling av standardplattformar avseende klientlösningar och telekommunikation samt it-stöd till specialistfunktioner såsom insatsstyrkor, hemliga tvångsmedel, bombskyddet, polisflyget, hundverksamhet, Polisrytteriet, sjöpolisen m.fl. Nu söker vi två gruppchefer till grupperna Specialiststöd med placering i Stockholm.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som chef för Specialiststöd rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom specialiststöd och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 3 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef inom IT
för funktionen relevant examen/utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
minst 3 års erfarenhet av att leda arbete inom större/komplexa it-miljöer som arbetsgivaren bedömer relevant
minst 3 års erfarenhet av att leda arbete inom säkerhetskänslig verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
erfarenhet av arbete inom hantering av stora datamängder
erfarenhet av arbete inom hemliga tvångsmedel
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Kontaktpersoner
Vid frågor kontakta Ylva Gamrell, ylva.gamrell@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning med funktion som gruppchef
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om sex månader
Placering Stockholm
Ansökan
För fullständig annons samt instruktioner om hur du ansöker till rubricerad tjänst hänvisar vi till arbetsgivarens hemsida. Du hittar även aktuell annons genom att följa denna länk: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/februari/gruppchef-till-specialiststod/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Jobbnummer
9735213