Gruppchef sökes till Attendo Vintervägen
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
Vill du leda ett engagerat team och tillsammans göra skillnad för våra kunder? Välkommen att söka!
Vi på Attendo, söker nu en Gruppchef till Vintervägen i Växjö. Vi är ett särskilt boende för äldre med 54 lägenheter fördelade på tre plan. De flesta som bor hos oss har en demenssjukdom.
Om rollen
Som gruppchef är din huvudsakliga arbetsuppgift att coacha och att själv arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet. Rollen innebär ett närvarande och stödjande ledarskap ute i verksamheten där större del av jobbet är att arbeta med våra kunder. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Attendos arbetssätt och värderingar.
Du har flera gruppchefskollegor och ni samverkar, bollar och utbyter erfarenheter. Som gruppchef rapporterar du till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vägleda och arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet.
Ansvarig för daglig drift och planering på avdelningen/våningen för sitt team
Personalansvar; som exempel rekrytering, introduktion av nya medarbetare, utvecklingssamtal
Delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten
Vem är du?
Som person besitter du en naturlig förmåga att coacha och leda andra. Du strävar efter att vara en förebild för dina medarbetare och genom ditt starka engagemang skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Som ledare värdesätter du tydlighet, delaktighet och vill tillsammans med dina kollegor utveckla för att hitta nya lösningar.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska eller motsvarande yrkeserfarenhet gärna inom äldreomsorg
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Meriterande om du därtill har
Tidigare erfarenhet av ledarskap, samordning eller planering
Erfarenhet äldreomsorg
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 26-04-05 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Gruppchef
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Dagtid veckodagar och var tredje helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef Maria Ekenfelt
Mejl: maria.ekenfelt@attendo.se
Tel.: 072-083 24 19
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7371651-1890899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Vintervägen 9 (visa karta
)
352 32 VÄXJÖ Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9795267