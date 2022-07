Gruppchef Produktion Logistikcenter

Scania CV AB / Chefsjobb / Södertälje

2022-08-01



Prenumerera på nya jobb hos Scania CV AB

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.Vill du vara med och leda Scanias största flöde? Logistikcenterverksamheten OLS försörjer komponentverkstäderna, växellåda och axlar samt chassimonteringen lastbil och buss med material. Här arbetar ca 160 anställda. Vi tar emot, lagerhåller, plockar både styck och unit samt levererar pallar, boxar och plockrack till våra kunder.Vi arbetar ständigt med att förbättra och utmana befintliga flöden tillsammans med våra kunder. Drivs du av LEAN och vill ha en spännande ledarroll inom en verksamhet under utveckling?2022-08-01Du kommer att fokusera på ledarskap och ansvara för en avdelning inom OLS. Du arbetar och utvecklar dina medarbetare och verksamheten inom ramen för SPS för att säkra att verksamheten når rätt säkerhet, kvalitet och leverans till rätt kostnad. Som gruppchef arbetar du dagtid och ingår i den lokala ledningsgruppen.Att vara gruppchef på OLS innebär att coacha dina medarbetare enligt våra värderingar inom LEAN och arbetar med individernas och gruppens prestation och utveckling. Ledarskapet bygger på hög närvaro och tillgänglighet ute i verksamheten vilket ställer krav på att du är trygg i din roll som chef och ledare.Dina närmaste resurser förutom dina medarbetare kommer att vara Teamleader, Verkstadstekniker och även stöd från Logistikutveckling och arbetsmiljöorganisation.Vi söker dig som har förmåga och vilja att inspirera och engagera dina medarbetare. Du är trygg i dig själv och vågar testa nya idéer samt har god självinsikt. Som ledare är du lyhörd för vad som krävs för att motivera medarbetarna och utveckla effektiva team samtidigt som du vågar vara tydlig och bestämd när det behövs. Dessutom är du är en lagspelare som ser till såväl den egna gruppens behov som till helheten för OLS.Du har en universitetsutbildnig, eller en gymnasieutbildnig samt några års erfarenhet som chef, helst inom logistik eller produktion och har erfarenhet av LEAN och 5S. I rollen krävs även god dokumentationsvana och erfarenhet av Office-paketet.Kunskap i arbetsrätt, arbetsmiljö och övriga personalfrågor är meriterande.Vi erbjuderScanias kärnvärden definierar vår kultur (kunden först, respekt för individen, eliminering av slöseri, beslutsamhet, laganda och integritet). I det dagliga arbetet innebär det en inspirerande arbetsplats där kund, medarbetare och produkt får ta plats och vi tror att det är viktigt att ha roligt på jobbet.Du blir en viktig del av Scania - Scanias framgångar bygger till stor del på våra kärnvärden och sätt att arbeta, särskilt åtagandet om ständig förbättring och våra ledningssystem. Tillsammans utgör dessa tillgångar "The Scania Way" och grunden för Scanias företagskultur. Detta ger Scania en stark ledarposition i en värld som alltmer kräver säkra, hållbara och effektiva transportsystem.För mer informationVänligen kontakta: Björn Nilsson, tel: 08-553 532 02eller Jenny Salo, SHE & SPS Manager, tel: 08-553 728 51,Skicka ansökan med ditt CV, personliga brev samt relevanta betygskopior viascania.com senast 15 augusti 2022Vi tillämpar bakgrundskontroll för denna tjänstJobID: 20223727Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-08-15Scania CV AB6850577