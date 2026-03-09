Gruppchef Produktion
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Du kommer leda en grupp om cirka 15 medarbetare med ansvar för montering och verifiering av våra produkter samt materialhantering, godsmottagning och utleverans.
Du ansvarar för att skapa förutsättningar för att produktionen ska kunna leverera enligt tidplan och budget. Det är viktigt att arbeta nära dina medarbetare och spendera stor del av din tid ute i verksamheten, för att förstå våra produkter och flöden och hjälpa till där det behövs.
Du kommer att arbeta både operativt och taktiskt, vilket innebär att du behöver ha förmågan att sätta dig in i detaljer men även kunna lyfta blicken och se helheten.
Tillsammans med dina medarbetare och supportfunktioner säkerställa att produktleveranserna kommer i tid med rätt kvantitet, kvalité och till rätt plats.
Du ansvarar för och skall aktivt arbeta för en säker och trygg arbetsmiljö
Personalansvar för teamet, inklusive coaching, återkoppling, målsättning samt individuell och gemensam utveckling
Att tillsammans med teamet driva effektiva och innovativa arbetssätt, förbättra processer och stärka organisationens leveransförmåga
Kontinuerlig rapportering kopplat till tull, lager, miljö och farligt gods
Rollen innebär att jobba med många gränssnitt internt men också att samverka med andra delar av Saab samt med externa partners och kunder.
Produktenheten Tactical Electronics utvecklar, säljer, producerar och levererar förmåga inom taktisk elektronik till kunder på den globala världsmarknaden. Produktportföljen består bland annat av datorer, skärmar, switchar och kamerasystem.
Verksamheten är lokaliserad i Malmslätt, Linköping och består av ca 65 medarbetare fördelat på ett antal sektioner.
För mer information om Saab Tactical Electronics erbjudande, besök gärna www.saab.com/ste. Profil
En god kommunikativ förmåga är förutsättning i det dagliga arbetet då personliga möten är en central del i form av medarbetare, supportfunktioner och andra gränssnitt. Du har ett coachande ledarskap och främjar en motiverad och effektiv grupp som förstår sitt bidrag och sin del i helheten. Du främjar ett öppet, förtroendefullt och innovativt klimat i din organisation såväl som i samarbete med andra funktioner.
För att trivas i rollen ser vi att du har ett helhetsperspektiv och trivs i nära samarbete med andra. Du tycker om att arbeta med människor, är lyhörd och motiveras av att stötta och hjälpa både kollegor och andra du möter i rollen.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från materialhantering/logistik och/eller produktion.
Erfarenhet av att koordinera materialflöden i en producerande organisation
*
Affärsförståelse, kundfokus och en förmåga att kombinera taktiskt tänkande med operativa åtgärder
Erfarenhet av IFS Business System
Civil- eller högskoleingenjörsexamen, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av personalansvar.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
