Grundskollärare franska, Lorensberga 7-9
2026-02-24
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Är du vår nya lärare i franska?
Vi söker en legitimerad lärare i franska till Lorensbergaskolan 7-9
Arbetsplatsen
Lorensbergaskolan är en dynamisk högstadieskola med ca 430 elever och en personalstyrka på ca 60 engagerade medarbetare. Vi är stolta över vår mångfald, där både personal och elever har rötter i världens alla hörn, vilket berikar vår vardag och skapar en internationell atmosfär.
Som lärare hos oss blir du en del av ett av våra tre årskurslag. Här möts du av hög kompetens, lång erfarenhet och en stark vilja att tillsammans skapa de bästa skolan för varje elev som går där.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra franskan till veckans höjdpunkt för våra elever på högstadiet! Hos oss kliver du in i en roll där din kreativitet och ditt positiva driv är lika viktiga som din språkliga kompetens. Vi tror att lärande sker bäst i en miljö präglad av glädje, högt i tak och ett starkt sammarbete med kollegor.
Undervisning: Du planerar, genomför och utvärderar undervisning för årskurs 7-9 i enlighet med gällande styrdokument.
Pedagogisk utveckling: Du är en drivande kraft i att skapa och utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övrig personal.
Samarbete: Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för planering, utförande och dokumentation av elevernas lärande.
Mentorskap: Du har en viktig roll som mentor, där du följer och stödjer ett antal elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Lärarlegitimation och ämnesbehörighet: Du har erfarenhet av grundskoleverksamhet och ett starkt intresse för fortsatt professionell utveckling.
Är en trygg ledare: Du utövar ett tydligt ledarskap i klassrummet med fokus på struktur, klara mål och synliga resultat.
Är relationsskapande: Du har en genuint positiv människosyn och en naturlig förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever och kollegor.
Har god konflikthanteringsförmåga: Du arbetar proaktivt för att förebygga konflikter och har förmågan att lösa dem på ett konstruktivt och professionellt sätt.
Är lyhörd och flexibel: Du är lyhörd för elevernas individuella behov och har förmågan att anpassa din undervisning och ditt förhållningssätt efter situationen.
Är noggrann och engagerad: Du är strukturerad i ditt arbete och tycker att det är genuint roligt och stimulerande att arbeta med ungdomar i högstadieåldern.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2026-08-10
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Chef:
Madelene Goldmann, rektor 0240-862 68
Anna Axelsson, bitr. rektor 0240-864 19
Arbetstagarorganisation:
Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 260331.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
