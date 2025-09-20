Grundskollärare bild och slöjd
2025-09-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Apolloniosskolan är en F-9 skola som utmanar elevens utveckling och lärande. Vi sätter alltid de individuella förutsättningarna i centrum - genom alla årskurser. När eleven lämnar vår skola i årskurs 9 ska hen därmed vara redo för en högskoleutbildning. Vi skapar förutsättningar att få alla motiverade att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta genvägar till snabba resultat. Vi har en trygg och öppen stämning som gör att alla vågar säga sin mening, lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. I förtroende ska barn/elever, föräldrar och personal samverka kring jämställdhet, demokrati och allas lika värde. Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt för alla på skolan.
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa bild och slöjd . Vi förutsätter att du har erfarenhet av undervisningen och engagerad, kan skapa förutsättningar för eleverna att nå målen med goda resultat. Vi vill att du har goda kunskaper om skolans styrdokument och är noggrann i din dokumentation. Du har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska lärandet.
Du arbetar i arbetslag och är initiativrik och flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har fokus på eleverna och planerar och genomför undervisningen med eleverna. Du är en positiv ledare och känner dig trygg som lärare, har förmåga att skapa trygghet och goda relationer med elever och föräldrar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Behörighet och lärarlegitimation är ett krav
Tillträde till tjänsten sker snarast enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@apolloniosskolan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apolloniosskolan AB
(org.nr 559104-3798), http://www.apolloniosskolan.se
Stora Mans Väg 11 B (visa karta
)
125 59 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9518731