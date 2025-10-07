Grundskollärare 1-3 till Strömsskolan
Lilla Edets kommun / Grundskollärarjobb / Lilla Edet Visa alla grundskollärarjobb i Lilla Edet
2025-10-07
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!Publiceringsdatum2025-10-07Beskrivning
Strömsskolan är vackert belägen på västra sidan av älven i ett naturskönt område som inbjuder till att undervisning i "uteklassrum".
Vi är en växande skola med för närvarande ungefär 350 elever, vi arbetar i årskurser, vilket innebär att man planerar, genomför, analyserar och utvärderar undervisningen gemensamt inom årskursen, med hög flexibilitet inför möjligheter att gruppera elever i olika konstellationer efter behov av intresse, stöd eller utmaning.
Ett aktivt arbete kring "innanförskap" är centralt för vår skola, alla elever ska känna sig sedda och ha möjlighet till inflytande under sin skoldag. Vi satsar på "aktiva raster" ledda av personal och elever för att öka elevernas förenade samspel och få möjlighet till varierade aktiviteter.
Samverkan och samarbete, en "vi-känsla", alla professioner inkluderade, är ledord för vår skola, allt med elevens bästa för ögonen.Dina arbetsuppgifter
Med fokus på varierad och stimulerande undervisning, inkluderat trygghet och studiero verkar vi på Strömsskolan för att alla våra elever når maximal individuell kapacitet, i samklang med gruppens utveckling.
Du kommer att arbeta närmast i ett årskurslag där det dagliga arbetet sker gemensamt med annan personal knuten till årskursen. Ni ska kunna vara flexibla i hur eleverna grupperas, allt efter behov av stöd eller behov av utmaning. Du ingår även i ett arbetslag, inom F-3, där årskurserna träffas på veckobasis.
Vi har en stark stödorganisation genom vår elevhälsa där speciallärare tillsammans med kurator oxh pedagoger verkar för att rätt stöttning och motivationshöjande undervisning tillkommer våra elever.
Den viktigaste komponenten för att få till en lyckosam, motiverande och utmanade skolgång för eleverna är professionella pedagoger. Vi vill, med vårt arbete på Strömsskolan, ge eleverna de allra bästa förutsättningar för vidare studier, samt ge dem redskap för att verka som demokratiska medborgare i vårt samhälle.Kvalifikationer
- Du är behörig och legitimerad grundskolelärare.
- Du har social kompetens och är självständig med ansvarskänsla.
- Har du tidigare erfarenhet från att arbeta som lärare är det meriterande.
Vi förväntar oss öppenhet och ett stort engagemang för uppdraget. Det skall finnas en vilja att utvecklas tillsammans med övriga kollegor på skolan, en förutsättning är att du ser årskursens elever som gemensamma tillsammans med annan personal kring årskursen. Du skall ha lätt för att samarbeta och vana från IT.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet.Anställningsvillkor
Du behöver kunna visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregister.
Är du intresserad? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Arbetsplats
Sektor Bildning, Lilla Edets kommun Kontakt
Agneta Johansson 0520-659944 Jobbnummer
9543441