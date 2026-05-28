Grundmall grundskoleförvaltningen

2026-05-28
Publiceringsdatum2026-05-28Beskrivning
Brinner du för att bygga upp och vårda respektfulla relationer med elever och deras vårdnadshavare? Älskar du att vara delaktig i barnets hela utveckling och möta dem i deras miljö? Då kan du bli en viktig del av vardagen som kurator på Kärraskolan för åk F-3 och anpassad grundskola samt Svenska Balettskolan åk 4-9.
Kärraskolan är en F-9-skola som är belägen i centrala Kärra. Den omges av grönområden och är sedan några år tillbaka till större delen nybyggd. Hos oss går ca 820 elever varav 35 i anpassad grundskola. För att skapa en god lärandemiljö har vi fokus på kunskap, trygghet och ett lustfyllt lärande. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förmågor och förutsättningar.
Svenska Balettskolan är en unik grundskola med ett regeringsuppdrag att bedriva förberedande dansarutbildning i årskurs 4-9. Utbildningen har riksintag och bedrivs av Grundskoleförvaltningen. Skolan är en egen enhet med cirka 110 elever som kommer från hela Västra Götalandsregionen till oss varje dag för att läsa alla grundskolans ordinarie teoriämnen och träna dans på elitnivå. Svenska Balettskolan ligger vid Selma Lagerlöfs torg i Backa.
Välkommen till vårt elevhälsoteam!Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolans, och skolområdets, elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsoarbetet samverkar du med bland andra lärare, skolsköterska, specialpedagog, psykolog, skolläkare och biträdande rektor.
Teamets uppdrag är att tillsammans medbiträdande rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.
Du arbetar också med utredningar, uppföljningar och dokumentation i händelse av kränkningar och trakasserier. Vid behov handleder du pedagoger och arbetslag i sociala frågor. I arbetet med enskilda elever gör du sociala utredningar som ligger till grund för rektors och elevhälsans beslut. Arbetet innebär också nära samarbete med BUP, habilitering och socialtjänst etc.
Du har din hemvist på Kärraskolan där du också har en kuratorskollega. På Svenska Balettskolan är du ensam i din befattning men du medverkar på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare i staden, samt deltar i extern handledning. Kuratorer i förvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning. Som ny kurator hos oss får du en god introduktion samt en mentor.
Hos oss utför du ett spännande och meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad!Kvalifikationer
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som bedöms som relevant av arbetsgivaren. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator i grundskolan och anpassad grundskola, liksom kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning och NPF.
Meriterande är även om du har:
Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
God känsla för kvalitet i dokumentation och planering. Vi använder journalsystemet PMO för att systematiskt dokumentera pågående elevhälsoarbete.
Kunskap om lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, om sekretess och om kommunal förvaltning.
Personliga kvalifikationer
Du har en mycket god förmåga att bygga upp och vårda goda relationer till elever, vårdnadshavare, skolpersonal och aktörer utanför skolan som är betydelsefulla för våra elever. Vi värdesätter din förmåga att arbeta strukturerat, lösningsfokuserat och systematiskt, och även ditt lugn, din empatiska förmåga och stabilitet i mötet med elever och vårdnadshavare.
Om du är rätt person för oss erbjuder vi dig ett spännande och meningsfullt arbete på våra skolor.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
PU-kurator
Marie Jönsson marie.2.jonsson@grundskola.goteborg.se 031-3665805 Jobbnummer
9934714