Group Accountant Till Wallenius Sol, Göteborg

WALLENIUS SOL är ett innovativt rederi med siktet inställt på en hållbar sjöfart. WALLENIUS SOL går med regelbunden linjetrafik mellan ett stort antal hamnar i norra Finland och Sverige, Tyskland, Beneluxregionen och Storbritannien. Fartygen i flottan är speciellt utvalda för att klara de tuffa förhållandena i Bottniska viken. Med ett flexibelt tonnage har vi kapacitet för containerlast, RoRo och StoRo. För oss innebär hållbar sjöfart att verksamheten inte har några negativa effekter på miljön. Vårt mål är att vi ska vara fossilfria 2035. Med moderna och tekniskt avancerade fartyg leder WALLENIUS SOL redan RoRo-ligan för låga utsläpp, enligt den oberoende MRV-rapporten 2024, och arbetar nu aktivt med att utveckla ett nybyggnationsprogram för nästa generations fartyg.
I rollen kommer du ansvara och hålla ihop redovisningen inom bolaget, allt från löpande redovisning och bokslutsprocess till likviditetsplanering, skattehantering och koncernrapportering. Rollen har inte funnits i den här formen tidigare men med senaste årets tillväxt och kommande satsningar i bolaget ser vi fram emot att komplettera teamet med denna centrala roll. Nu söker vi dig som vill vara med på resan att forma redovisningsfunktionen i ett företag som befinner sig i en mycket spännande fas. Du rapporterar till bolagets CFO och samarbetar tätt med både redovisningsteamet och andra avdelningar i organisationen.
Dina ansvarsområden
Övergripande ansvar för redovisning, skatt och treasury inom koncernen
Upprätta månadsbokslut, årsbokslut och årsredovisning
Koncernredovisning enligt gällande regelverk
Hantera skattedeklarationer och rådgivning i skattefrågor
Likviditetsplanering och uppföljning
Ansvara för anläggningsregister
Samordning av revisioner och kontakt med externa parter
Utveckling och efterlevnad av interna processer och ekonomisystem
Vem vi söker
Vi söker dig med flera års erfarenhet inom redovisning och koncernredovisning. Du har en universitetsexamen inom ekonomi, gärna en bakgrund från revision och har utvecklat en stark kompetens inom såväl redovisning, bokslut, skatt och finansiell rapportering.
Du trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen. Erfarenhet från tillväxtbolag och i internationella verksamheter är den fördel. Du har goda kunskaper i Excel och är van att navigera i moderna affärssystem. För rollen behöver du obehindrat behärska både engelska och svenska.
Som person är du noggrann, analytisk och strukturerad. Du har ett naturligt driv att förbättra processer och säkerställa hög kvalitet i din leverans.
