Grön projektledare till Södermalm
2026-04-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Du blir en del av stadsmiljöenheten som består av två landskapsarkitekter, fem parkingenjörer, en byggprojektledare, en samhällsplanerare samt en enhetschef. Verksamheten är i dagsläge en beställarorganisation där parkskötseln är utlagt på entreprenad. Till 2028 ska en egen regi verksamhet vara på plats för att sköta och underhålla Södermalms parker framöver. Vi erbjuder en stimulerande och omväxlande roll, där du får vara med att starta upp och utveckla Södermalms egna regi verksamhet inom parkskötsel och underhåll.
Vår arbetsplats ligger i trevliga och moderna lokaler på Virkesvägen i Hammarby sjöstad.
Det här erbjuder Stockholms stad dig som arbetar med stadsmiljöfrågor
Vi arbetar tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar som redan har tagit klivet över till egen regi. Stadsmiljöverksamheten har ett genomgående fokus på träd-, miljö- och klimatfrågor och vi arbetar aktivt med utveckling och förbättring av vår verksamhet där alla är delaktiga.
Din roll
I rollen som grön projektledare arbetar du självständig med att starta upp den nya egna regiverksamheten. Du ingår ett nära samarbete med oss på enheten och andra stadsdelsförvaltningar som redan utför egen regiverksamhet. Arbetet innebär även många andra kontaktytor med exempelvis stadens exploateringskontor, serviceförvaltningen, lokalstrateg, arbetsmarknadsinsatser, fastighetsägare, leverantörer, fackliga organisationer m.fl. Du ska bland annat:
Aktivt delta i sökandet och framtagandet av etableringsytor, och du hanterar nödvändiga bygglovsansökningar och markupplåtelser för dessa.
Driva en effektiv verksamhet inom ramen för budget och ta ansvar för upphandlingar och inköp.
Rekrytera olika tjänster såsom trädgårdsmästare, mekaniker, parkarbetare, renhållningsarbetare, arbetsledare, anläggningsarbetare, hantverkare och maskinförare.
Ta fram arbetsmiljörutiner, skötselplaner och andra styrdokument för parkdrift.
Ta fram lämpliga lokaler och upplagsytor tillsammans med lokalstrategen och planera dess in- och utvändiga utformning.
Ansvara för att lagar, riktlinjer och budget följs.
Bidra till kunskapsdelning och utveckling genom deltagande i stadens nätverk för stadsmiljöverksamhet och interna utbildningsinsatser.
Därutöver representerar du Södermalms stadsdelsförvaltning i olika forum inom staden som hanterar frågor kopplade till parkdrift.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Landskapsingenjörsexamen, trädgårdsingenjörsexamen eller annan slutförd högskoleutbildning med inriktning på trädgård, naturvård, trädvård, skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning alternativt yrkesinriktad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Arbetat som enhetschef/platschef/områdeschef eller arbetsledare inom park-, grönyte- eller trädgårdsskötsel.
Erfarenhet av att arbeta på en övergripande nivå med samordning, planering, uppföljning och utredningsarbete.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Kunskap om att ställa relevanta och effektiva miljökrav på parkarbetsmaskiner och fordon
Meriterande om du har är erfarenhet av:
Arbetat i en politisk styrd organisation.
Arbetat i eller för närvarande arbetar i ledande befattning inom verksamhetsområdet i Stockholms stad.
Projektledning och/eller förändringsledning.
Vana av att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, LoU
Körkort B.
Personliga förmågor och färdigheter
För att trivas i rollen är det viktigt att du tycker om ett omväxlande arbete med många olika kontakter. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och hittar snabba och effektiva lösningar på problem och ändrade förhållanden som uppstår inom ramen för uppdraget.
Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Denna roll innebär många kontakter och därför krävs en god samarbetsförmåga och ett gott bemötande.
Du behöver vara strukturerad och arbeta långsiktigt och med hela verksamhetens bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2026-04-22Övrig information
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, vilket innebär att du inte ska bifoga ett sådant. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån din CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna rekrytering kan det komma att ingå problemlösningstest. Det sker i så fall efter första intervjun.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
102 66 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmiljö Kontakt
Malin Sigfelt malin.sigfelt@stockholm.se 0850811747
