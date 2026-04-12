2026-04-12
Grillkock Restaurang Gränden
Nöjeskvarteret Malmborgen AB i centrala Malmö har som ambition att tillgodose en helhetsupplevelse avseende nöjen till våra gäster genom våra olika inriktningar. Hos oss hittar man allt från pub, restauranger, nattklubbar, vinkällare, festvåningar, gatukök samt vår fina uteservering Gränden på sommaren.
Vi strävar hela tiden efter att ge våra gäster det lilla extra vad gäller miljö, service samt gastronomisk upplevelse. Till vår Restaurang Gränden som är en del av Nöjeskvarteret Malmborgen och som öppnar slutet av Maj, och som primärt serverar grillad mat och klassisk à la carte och buffé, söker vi nu ambitiösa och engagerade kockar. Det kommer med största sannolikhet finns arbete lunch, middag, brunch och helger eller en kombination av detta.
Arbetet omfattar primärt traditionell matlagning från grunden av kött, fisk och vegetariska rätter. Vi ser gärna att du har arbetat som kock i ett antal år och har erfarenhet ifrån mattillagning genom grillning och stekning i ett relativt högt tempo. Vi ser gärna att du har besitter ett innovativt tankesätt kring matlagning, samtidigt som du inte är främmande att arbeta med ett relativt färdigt matkoncept.
Som person är du glad, ambitiös, stresstålig och pålitlig. Du brinner för att ge våra gäster den absolut bästa matupplevelse genom att tillämpa din noggrannhet och ditt innovativa tankesätt kring matlagning, där du har ett öga för detaljer. Du har en god kunskap kring hantering av livsmedel och hygien och vi vill att du genomgått en certifierad utbildning kring hantering av livsmedel. Vidare är du en lagspelare som trivs att arbeta i en dynamisk miljö. För våra gästers skull ser vi gärna att du är snus- och rökfri.
Möjlighet finns att även arbeta på någon av våra andra inriktningar inom Nöjeskvarteret Malmborgen såsom S:t Markus Vinkällare. För rätt person finns fina utvecklingsmöjligheter inom vårt företag som kan leda till en mer senior roll i köket.
Tjänster finnes för heltid, deltid samt behovsanställning. I din roll kommer du att rapportera till Köksansvarig.
Lön enligt kollektivavtal. Vänligen skicka ditt CV och gärna en bild på dig.
Ansökningar tages emot löpande och anställning påbörjas inom en relativt omgående.
För frågor, kontakta:markus.walterstrom@malmborgen.nu
Vänligen märk er ansökan "Grillkock Gränden 2026" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: markus.walterstrom@malmborgen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grillkock Gränden 2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nöjeskvarteret Malmborgen AB
(org.nr 559293-3120)
Malmborgsgatan 7 (visa karta
211 38 MALMÖ
