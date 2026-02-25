Grillkock
We are looking for 1-2 Grill Chefs for employment between April-September with a possible (most likely) extension.
We are a Gastro pub that cooks food and shows sports. Most of the turnover is food and during the summer the pace is high.
The salary is from 180 SEK/hour for the right person with the right experience.
We are therefore looking for experienced people who have a positive view of themselves and others.
Accommodation about 15 minutes walk to the workplace can be arranged.
Swedish or fluent English is a requirement.
Vi söker 1-2 st Grillkockar för anställning mellan april-september med eventuell ( högst trolig) förlängning.
Vi är en Gastro pub som lagar mat och visar sport. Merparten av omsättning är mat och under sommaren är tempot högt.
Lönen ligger från 180kr/timmen för rätt person med rätt erfarenhet.
Vi söker alltså erfarna personer som har en positiv syn på sig själv och andra.
Boende ca 15 minuters promenad till arbetsplatsen kan ordnas.
Svensk eller flytande engelska är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
nummer10ivaxholm@gmail.com
E-post: nummer10ivaxholm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nummer 10 i Vaxholm AB
(org.nr 556970-7507)
Hamngatan 10 (visa karta
)
185 32 VAXHOLM Jobbnummer
9764256