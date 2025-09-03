Green Hotel söker extrapersonal
Green Hotel AB / Servitörsjobb / Leksand Visa alla servitörsjobb i Leksand
2025-09-03
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Green Hotel AB i Leksand
Vi söker extra serveringspersonal till Green Hotel
Green Hotel är en inspirerande mötesplats i hjärtat av Tällberg - med milsvid utsikt över Siljan. Just nu befinner vi oss i en spännande fas med stora satsningar framåt - där vårt poolområde byggs om till ett nytt, större spa. Vi vill därför förstärka vårt team i matsalen med extra personal som delar vår passion för service, omtanke och kvalitet.
Hos oss får du:
• En arbetsplats där tydlighet, ansvar och arbetsglädje är i fokus.
• Möjlighet att lära dig yrket på plats - erfarenhet är inget krav, det viktigaste är din vilja och ditt engagemang.
• Vara en del av ett härligt team som arbetar tillsammans för att skapa minnesvärda gästupplevelser.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för människor, service och möten.
• Är nyfiken och vill lära dig mer om servering, mat och dryck.
• Är flexibel och lösningsorienterad - du hjälper till där det behövs.
• Tycker om att samarbeta och bidra till arbetsglädje i teamet.
• Har öga för detaljer och förstår att små saker gör stor skillnad för gästen.
• Klarar av att arbeta i ett högt tempo och hantera stressiga situationer med lugn.
Vi erbjuder:
• Extraanställning vid behov (dag/kväll/helg).
• Lön enligt kollektivavtal.
• Tillträde enligt överenskommelse - vi rekryterar löpande.
Välkommen att bli en del av Green Hotels framtidssatsning - där din insats gör skillnad, varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: cw@greenhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrapersonal". Arbetsgivare Green Hotel AB
(org.nr 556102-5767)
Ovabacksgattu 17 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Kontakt
Caroline Westling cw@greenhotel.se 024750000 Jobbnummer
9489967