Grävmaskinist
2026-02-13
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 500 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se.
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete gör verklig nytta för invånare och miljö? Vi söker nu en grävmaskinist med arbetsledande kompetens till vår verksamhet inom VA, där även arbete inom andra avdelningar kan förekomma.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som grävmaskinist hos oss kombinerar du praktiskt arbete i grävmaskin med ansvar för att leda och samordna det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Projekten omfattar bland annat gator, VA-ledningar, dagvatten, park- och anläggningsarbeten i kommunal regi.Dina arbetsuppgifter
* Körning av grävmaskin vid kommunala mark- och anläggningsarbeten
* Arbetsledning av medarbetare och eventuella entreprenörer
* Planering, samordning och uppföljning av det dagliga arbetet
* Säkerställa att arbetet följer gällande lagstiftning, arbetsmiljö- och säkerhetskrav
* Dokumentation, rapportering och dialog med kollegor och beställare internt inom kommunenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Yrkesbevis/förarbevis för grävmaskin
* Flerårig erfarenhet av anläggnings- och markarbeten
* B-körkort
* God förmåga att planera och strukturera arbetet
Meriterande:
* Erfarenhet av arbetsledning
* Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet
* Kunskap inom VA-arbeten
* APV, BAS U/BAS PDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att ta ledarrollen och bidrar till ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
* En trygg anställning i kommunal verksamhet
* Meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till samhällsnytta
* Arbetstider med god balans mellan arbete och fritid
* Kompetenta kollegor och möjlighet till utveckling
* Förmåner enligt kommunens kollektivavtal
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Samhällsbyggnad
VA-chef
Niklas Strömbäck niklas.stromback@valdemarsvik.se 0123 - 19138
