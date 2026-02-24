Grafik- och trycktekniker
Grafik- och trycktekniker till Hova
Vi söker en noggrann och kreativ grafik- och trycktekniker till vår produktion i Hova. I denna roll blir du en viktig del av vårt team som arbetar med digitaltryck, grafiskt originalarbete och produktutveckling.
Om rollen
Som grafik- och trycktekniker ansvarar du för den dagliga driften i vårt digitaltryckeri inklusive körning av digitala skärbord. I uppgifterna ingår att ta fram tryckoriginal och produktionsfiler för både tryck och digital användning.
Du hanterar våra digitala tryckmaskiner och skärutrustning, säkerställer kvalitet och effektivitet i hela processen. Rollen kräver både teknisk precision, noggrannhet och grafisk känsla.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Hantering av arbetsorder för print och körning av digital flatbädds- och rullprinter samt digitala skärbord.
Framtagning av original och prepress-filer för tryck och digital användning
Inställning, drift och löpande underhåll av digitaltryck och digitalskär
Framtagning och uppdatering av produkt- och verktygsritningar i CAD
Kontroll och underhåll av maskiner samt beställning av färg och förbrukningsmaterial
Medverkan i utveckling och innovation av nya produkter och förpackningslösningar
Vid behov delta i övrigt produktionsarbete
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en praktisk och varierad roll där teknik möter design. Du har noggrannhet i detaljer, öga för form och färg, och tycker om att se konkreta resultat av ditt arbete. Du är självgående men samarbetar gärna med kollegor i ett mindre team där man hjälps åt och har korta beslutsvägar.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av digitaltryck, grafisk produktion (originalare) eller prepress
Grundläggande kunskap i CAD och grafiska program (t.ex. Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop)
Tekniskt intresse och känsla för maskiner och underhåll
God struktur och förmåga att ta ansvar för dina uppgifter
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett stabilt och växande företag
Nära samarbete med både produktion och kundkontakt
Möjlighet att påverka och utveckla både produkter och processer
En trivsam arbetsmiljö med korta beslutsvägar och engagerade kollegor
Placeringsort: Hova, Gullspångs kommun
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556264-3048), https://www.petter.com
Industrigatan 15 (visa karta
)
548 22 HOVA Arbetsplats
Plastfabrik Kontakt
Plats- och produktionschef
Patrik Brännlund pb@petter.com Jobbnummer
9761766