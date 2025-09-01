Gradare| Epiroc | Kalmar
2025-09-01
Hos vår kund i Kalmar söker vi nu en engagerad gradare som vill bli en del av ett härligt team. Här får du chansen att arbeta med avancerad teknik och bidra till produktionen av högkvalitativa lösningar. Ta steget in i en dynamisk arbetsmiljö där precision och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som gradare kommer du att arbeta med gradning av metallkomponenter för att säkerställa högsta kvalitet och precision i produktionen. Du ansvarar för att noggrant avlägsna grader och skarpa kanter från bearbetade komponenter enligt specificerade standarder. Du kommer även att samarbeta med produktions- och kvalitetskontrollteamet för att optimera processer och uppnå effektivitet i arbetet. Med fokus på detaljer arbetar du för att förbättra produkternas funktion och säkerhet, vilket bidrar till vår kunds framgång.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande, med inriktning mot industri eller mekanik. Du bör ha minst två års erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin, med en förståelse för graderingsprocesser och användning av relevant utrustning. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, liksom förmågan att arbeta både självständigt och i team för att säkerställa hög produktkvalitet.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av CNC-maskiner. Tidigare arbete i internationella miljöer och med Lean-metoder anses också som en fördel.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
