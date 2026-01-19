GöteborgsOperan söker en projektledare
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning.
Vill du bli vår nya projektledare?
GöteborgsOperan är ett av Europas främsta operahus.
Grunden i verksamheten är opera, dans, musikal och konsert som spelas på våra scener i huset, i regionen och på turnéer både nationellt och internationellt. Som en av våra sex projektledare ansvarar du för att planera, koordinera och följa upp hela produktionsprocessen - från idé till sista föreställningen. Du blir navet mellan konstnärliga visioner och tekniska lösningar, och ser till att projektet levereras i tid, inom budget och med högsta kvalitet. Som projektledare hos oss har du arbetsmiljöansvar och personalansvar. Du rapporterar projekten till VD.
GöteborgsOperan är en komplex organisation, vi har stora kollektiv såsom sångare, orkestermusiker och dansare, vi har en scen med avancerad teknik och det mesta - från dekor till marknadsföringsmaterial - produceras i huset av engagerade medarbetare i många olika yrkeskategorier. Skapandeprocessen, där konst möter teknik, kan vara utmanande, med många olika behov och viljor att navigera i och prioritera emellan. Det innebär också ett stort fokus på arbetsmiljö. Arbetet som projektledare på GöteborgsOperan ställer därmed stora krav på ledarskap och kommunikation och ett nära samarbete med företagets olika avdelningar. Att arbeta tillsammans med gästande artister och konstnärliga team, ofta internationella, är också en del av arbetet och kräver god personkännedom och kulturell förståelse. Den internationella miljön förutsätter goda språkkunskaper i engelska och gärna fler språk. Varje projektledare har ansvar för ett antal projekt som löper parallellt, i olika faser.
På projektavdelningen arbetar förutom projektledare, en projektadministratör, en projektkoordinator och en planeringssamordnare. Projektavdelningen leds av Vice VD/CFO.
Vi söker dig som har:
- Relevant eftergymnasial/högskoleexamen
- Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning som chef, projektledare eller producent i större projekt/företag med hög komplexitet
- God kunskap i arbetsmiljö och erfarenhet av riskhantering
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska samt gärna ytterligare ett språk
- Relevant arbetslivserfarenhet inom scenkonst, kultur, media, film, event och närliggande branscher är meriterande.
- Erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang är meriterande.
Som person är du drivande, agerar självständigt och är bra på att balansera och förena olika intressen. Du kan hantera flera olika uppgifter samtidigt. Du ser till helheten samtidigt som du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, även i pressade situationer. Du skapar förtroende och har god förmåga att samarbeta och är skicklig på att kommunicera med olika människor. Du har intresse för och drivs av att jobba med övergripande förbättringar och utveckling av processer. Du månar om en god arbetsmiljö. I det dagliga arbetet används ett flertal system för planering, budgetering mm vilket förutsätter att du har god datakunskap och också en nyfikenhet på nya system och arbetssätt då vi är inne i en intensiv utvecklingsfas av ett flertal system.
Det är viktigt att du har intresse och engagemang för scenkonst i allmänhet och de konstarter GöteborgsOperan representerar i synnerhet.
Tjänsten är mestadels förlagd till dagtid, men innefattar även en del kvällar och helger, samt resande vid bl a internationella turnéer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde 2026-08-15 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Ange löneanspråk i din ansökan.
GöteborgsOperan eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet.
