Golvläggare
2025-12-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Golvtjänst i Jönköping söker 2 nya golvläggare på 100%
Vi vill anställa dig som:
Är ansvarsfull och noggrann med en positiv inställning
Har B-körkort
Pratar och förstår svenska
Är fysiskt stark och uthållig, kan jobba ensam och i team
Gärna har minst 3 års erfarenhet som golvläggare eller liknande och det är meriterande om du har GVK behörighet
Anställningen:
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande, vi jobbar både på ramavtal (kommun, bostadsbolag), byggfirmor och privatpersoner
Vi utför alla typer av golvbeläggningar, exempelvis våtrum, plast och trägolv, flytspacklingar och trägolvsslipningar i Jönköping med omnejd
Din arbetstid är 07.00-16.00
Erbjuder en bra lön och förmåner och du får en trygg anställning i en etablerad firma
Maila ditt CV och personliga brev till oss, vi ser fram emot att höra från dig!
Richard Zenno,
Golvtjänst i Jönköping AB
0704715161 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: Info@golvtjanstjonkoping.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Golvtjänst i Jönköping AB
(org.nr 556701-0276)
Skruvgatan 2 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Golvtjänst i Jönköping ab Kontakt
Richard Zenno 0704715161 Jobbnummer
9632240