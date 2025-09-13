Golvläggare
Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm
2025-09-13
Till Unisport i Stockholm söker vi en
Golvläggare
Mer än attraktiva idrottsanläggningar. Mer än utrusning och lösningar för idrott och lek. Vi tror på rörelsens magi, på att inspirera människor och hjälpa dem att hitta glädjen i sina aktiviteter.
Beskrivning av rollen
Som golvläggare kommer du att ha en varierad och viktig roll. Du kommer att jobba i ett team som, utifrån våra kunders behov, installerar och reparerar sportgolv för idrottsanläggningar och träningsytor. Du jobbar tillsammans med kollegor som är drivna och motiverade och där kvalitet i det som utförs, har högsta prioritet.
Rollen innefattar administrativt arbete genom löpande rapportering och dokumentering i affärs- och projektplaneringssystem.
Tjänsten vi söker är placerad i Stockholm med omnejd. Dina uppdrag kommer ske i hela Sverige vilket medför att rollen innefattar övernattningar. Förutom dina kollegor i teamet, kommer du också att ha löpande kontakt med andra interna funktioner såsom resursplanerare, lagerpersonal, tekniker, projektledare och säljare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vi söker dig som har en praktisk byggteknisk utbildning eller motsvarande samt ett par års erfarenhet från byggbranschens regelverk kanske som snickare eller installatör. Du som person är nyfiken, noggrann, strukturerad, flexibel och uppskattar att arbeta både i team och självständigt. Du behärskar svenska i tal och skrift, innehar B-körkort och känner dig bekväm med Microsoft Office 365.
Det är meriterande om du innehar följande certifikat:
• Heta Arbeten
• Härdplastutbildning
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom idrottsvärlden.
Välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 september, vi tillämpar löpande urval. Vänligen notera att tjänsten söks via anvisad länk.
Om du har frågor kring tjänsten, är du välkommen att kontakta Albin Strandqvist, Resurschef. Du når Albin på albin.strandqvist@unisport.com
Om Unisport
Unisport är marknadsledande inom idrottsanläggningar och aktivitetsytor i de nordiska länderna. Företaget har ca 170 anställda med en omsättning på 60 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Hjärnarp. Företagen som är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Danmark kompletterar varandra produktmässigt och geografiskt.
I Sverige har vi verksamheter i Hjärnarp, Landskrona, Stockholm och Göteborg.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
Unisport Sverige AB (org.nr 556184-1395), https://www.unisport.com/sv
Ostmästargränd 10
120 40 ÅRSTA
För detta jobb krävs körkort.
