Golv och färgsäljare
MaterialMännen AB / Butikssäljarjobb / Vimmerby Visa alla butikssäljarjobb i Vimmerby
2026-02-17
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MaterialMännen AB i Vimmerby
, Västervik
, Eksjö
, Oskarshamn
, Nässjö
eller i hela Sverige
Golv & Färgsäljare sökes till XL Bygg MaterialMännen - VimmerbyPubliceringsdatum2026-02-17Om företaget
XL Bygg MaterialMännen är ett komplett bygg, färg- och möbelvaruhus och ett familjeföretag i andra generationen. Vi har korta och snabba beslutsvägar, hög flexibilitet och en stark gemenskap. Vi finns i Vimmerby (huvudkontor och centrallager), Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Eksjö och Tranås. Vi är stolta över vårt breda sortiment, våra produkter av hög kvalitet och vår kunniga personal.
Som en del av tre starka fackhandelskedjor-XL Bygg, Svenska Hem och Happy Homes-är vårt varumärke stabilt och välkänt inom vårt geografiska område sedan 50 år tillbaka.
Vår filosofi: Tillsammans fixar vi allt.
När vi hjälps åt och kämpar mot samma mål är inga utmaningar för svåra. Oavsett hur duktig och erfaren du är, blir du ännu bättre när du jobbar tillsammans med andra. Att jobba tillsammans handlar om glädje, vänskap och samhörighet. Att kämpa ihop som ett sammansvetsat lag mot ett gemensamt mål och att fira tillsammans när jobbet är klart.
Våra ledord:
Vi strävar efter att vara säljande, kunniga, ansvarstagande, positiva och affärsmässiga i allt vi gör. Om tjänsten
I Vimmerby söker vi nu en säljare till vår golv & färgavdelning. Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete där du får träffa mycket människor och får möjlighet att utvecklas inom våra olika produktområden. Du erbjuds att delta i utbildningar, kurser och mässor inom ditt specifika produktområde.
Vi samarbetar med kända och väletablerade leverantörer och har ett brett sortiment inom golv, färg, kakel och klinker. Som säljare hjälper du våra kunder och bistår med din kunskap och rådgivning inom golv och färg. Du sköter också påfyllnad av varor och du ser till att våraprodukter exponeras på bästa sätt.
Arbetstiderna styrs av butikens öppettider. Tjänsten är på 100 %, anställningen inleds med en provanställning om 6 månader. Tillträde snarast. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning i butik, gärna försäljning i färghandel eller att du har praktisk yrkeserfarenhet inom måleri/golvområdet. Allmän god datorvana är ett krav, likaså att du kommunicerar väl på svenska både muntligt och skriftligt.
Som person är du social och trivs med att jobba i en säljande roll. Det är viktigt att du är prestigelös, samarbetsvillig och hjälper till där det behövs. MaterialMännen i Vimmerbybestår av ett glatt gäng, som präglas av hjälpsamhet, samarbete, öppenhet och humor. För att passa i rollen behöver du kunna hantera ansvar och vara både noggrann och strukturerad.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka din ansökan och CV märkt "golv & färg" till ansokan@materialmannen.se
senast den 8 mars.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: ansokan@materialmannen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Golv & färg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Materialmännen AB
(org.nr 556190-2510), http://www.materialmannen.se
Södra Industrigatan 17 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Jobbnummer
9748057