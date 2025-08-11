Global Försäljnings- Och Marknadschef - Polymera Systemlösningar
2025-08-11
Vill du leda en global satsning inom polymerbaserade systemlösningar och forma framtidens innovation inom fordonsindustrin? Vi söker en affärsdriven och strategisk ledare som vill ta ett helhetsansvar för försäljning och marknad på internationell nivå - med stort mandat att skapa tillväxt, bygga starka kundrelationer och utveckla marknadsledande lösningar.
OM ROLLEN Denna tjänst genomför vi på uppdrag av ett ledande och välrenommerat företag i branschen. På grund av rekryteringens affärskritiska och strategiska karaktär har företaget valt att förbli anonymt i detta inledande skede.
I denna nyckelroll kommer du att leda den globala försäljnings- och marknadsverksamheten för företagets polymeraffär. Du ansvarar för att sätta riktningen, identifiera tillväxtmöjligheter och skapa långsiktiga affärsrelationer med några av världens ledande aktörer inom fordonsindustrin. Med ett starkt tekniskt erbjudande i ryggen - och ett passionerat team i USA, EMEA och Asien - får du möjligheten att verkligen påverka både affären och den framtida teknikutvecklingen.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt tänk med operativt ledarskap, affärsdriv med kundfokus, och teknikförståelse med kommersiell fingertoppskänsla. Placeringsort är Göteborg.
DINA HUVUDSAKLIGA ANSVARSOMRÅDEN
Ta fram och implementera en global strategi för försäljning och marknad, i linje med bolagets tillväxtmål.
Leda och utveckla ett högpresterande globalt säljteam med närvaro i tre världsdelar.
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva kunddialoger från första kontakt till färdigt avtal.
Arbeta nära teknikorganisationen för att omvandla kundbehov till lösningar - ofta i komplexa projektmiljöer.
Utforma regionanpassade "go to market"-planer, prissättningsstrategier och marknadsaktiviteter.
Följa upp resultat, analysera trender och driva kontinuerlig förbättring.
Främja en kultur där innovation, ansvarstagande och kundvärde står i centrum.
VEM ÄR DU?
Du har en teknisk bakgrund - helst en civilingenjörsutbildning - och gärna kompletterat med en MBA eller motsvarande. Du har minst 10 års erfarenhet av ledande roller inom försäljning, affärsutveckling eller teknik, gärna från Tier 1- eller Tier 2-leverantörer inom fordonsindustrin. Du är van vid att arbeta internationellt och har en dokumenterad förmåga att bygga lönsam tillväxt och starka team.
Du har god förståelse för systemförsäljning och komplexa B2B-affärer. Du är insatt i kvalitetskrav som IATF 16949, APQP, PPAP och VDA, och har gärna erfarenhet av polymermaterial och formsprutningsteknik.
VILL DU VETA MER?
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta rekryteringskonsult Patrik Jensen på patrik.jensen@nexergroup.com
eller +46 70 237 57 34. För att säkerställa att sekretess i den här rekryteringen kommer de kandidater vi träffar att få skriva under ett NDA (Non-Disclosure Agreement). Ersättning
