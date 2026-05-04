Glastekniker Bilkompani Kalmar AB
2026-05-04
Vi söker nu en Glastekniker till vår anläggning på Södra vägen i Kalmar. Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Bilkompani Kalmar AB på Södra Vägen i Kalmar är vi auktoriserade att utföra service och reparationer på VW, Skoda, Audi, VW Transportbilar, Seat och Cupra.
På vår anläggning i Karlskrona arbetar vi bland annat med Peugeot och Opel. På Södra Vägen arbetar drygt 90 personer. På Engelska vägen i Kalmar har vi vårt systerbolag Däck & Glasexperten som är anslutet till Däckteam, Sveriges största däckkedja.
Vi värnar om en trygg arbetsmiljö där vi arbetar koncentrerat. Vi är alla måna om att det ska vara roligt att vara på jobbet! Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb där du får arbeta med händerna och utvecklas i ett team?
Nu söker vi dig som vill bli vår nästa Glastekniker - ett spännande, praktiskt och utvecklande arbete där du blir en viktig del av vår verksamhet.
Som Glastekniker hos oss får du arbeta med att byta vindrutor på både person- och transportbilar - alltid med fokus på kvalitet, noggrannhet och kundservice. Du kommer även genomföra kontroller av inbytta fordon, vilket ger variation och bredd i arbetsdagen.
För oss är det viktigaste inte exakt vad du gjort tidigare - utan vem du är och vad du vill.
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad och alltid sätter kunden i första rummet.
• Nyfiken och driven, med en vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss.
• Praktiskt lagd, men också trygg med att hantera enklare administrativa uppgifter.
• Lagspelare - du trivs med att samarbeta, dela erfarenhet och bidra till en positiv arbetsmiljö.
• Ansvarstagande och flexibel med förmåga att ta egna initiativ när det behövs.
Hos oss får du:
• Ett fysiskt, rörligt och omväxlande arbete.
• Möjlighet att utvecklas både personligt och yrkesmässigt.
• Bli en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har kul på jobbet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att höra hur just du kan bidra till vårt gäng!
Meriterande
• Minst ett (1) års erfarenhet av tidigare serviceyrke
• Gått/går en fordonsrelaterad utbildning
• God vana av att arbeta med verktyg
• Du utrycker dig väl i tal och skrift
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast månadslön
Arbetsort: Kalmar
Omfattning: Heltid
Vill du söka tjänsten?
Då är du välkommen att skicka din ansökan till amanda.jonsson@bilkompani.se
Märk din ansökan med "Glastekniker". Frågor kan skickas till samma adress.
Sista ansökningsdag är 31/5, men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: amanda.jonsson@bilkompani.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilkompani Kalmar AB
(org.nr 556642-2654)
Södra Vägen 72 (visa karta
)
391 28 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Amanda Jonsson amanda.jonsson@bilkompani.se Jobbnummer
9889874