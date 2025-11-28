GIS-systemutvecklare
2025-11-28
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för fysisk samhällsplanering, teknisk förvaltning av fastigheter och gator, lokalvårds- och måltidsverksamhet samt handläggning av ärenden inom plan- och byggområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem enheter och det är plan, bygg och MEX, lokalvård, två måltidsenheter och tekniska enheten som inkluderar gata/park och fastighet.
IT-specialist med GIS-fokus - vill du forma våra kommuners geodataframtid?
Vi söker en driven och tekniskt skicklig systemutvecklare som vill vara med och driva teknisk innovation i en kommunövergripande miljö där komplexa system, datadrivna processer och framtidssäkring står i fokus.
Här får du arbeta strategiskt och operativt med allt från integrationer och API:er till AI, 3D och avancerad databashantering. Du blir vår tekniska nyckelperson med stort inflytande - och får möjlighet att forma strukturer, rutiner och lösningar som påverkar hela vår geodata-verksamhet. Om du trivs med ansvar, samverkan och att ligga i teknisk framkant, då är detta din nästa utmaning.
Kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil arbetar i en gemensam geodata-organisation genom det vi kallar för GIS-samverkan. Syftet är att främja utveckling och användning av GIS-systemen i kommunerna. Genom att arbeta gemensamt med frågor som berör systemen kan vi möta upp behov och utvecklas i en högre takt tillsammans.
Vi erbjuder Dig
- En engagerad arbetsgrupp som vill skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare och medarbetare.
- Eftersom du arbetar med fem kommuner kommer du ha förmånen att arbeta med många kollegor i olika verksamheter och tillsammans lär oss av varandra i så väl det dagliga arbetet som genom utbildningssatsningar.
- För oss är det viktigt med balans i livet och vi erbjuder flexibel arbetstid och arbetsplats.
- Våra medarbetares hälsa är viktig för oss, både på och utanför arbetet, därför erbjuder vi bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt tillgång till träningslokalen Styrkan.
Beskrivning av jobbet
Som GIS-utvecklare är du anställd i Munkedals kommun men arbetar både fysiskt och digitalt i samtliga samarbetskommuner. Tillsammans med GIS-samordnaren ansvarar du för de tekniska aspekterna av GIS-miljön. Till exempel planerar och genomför du större systemuppdateringar efter överenskomna kriterier och ajourhåller de tekniska delarna av kommunernas GIS-system.
Du arbetar kommunövergripande med teknisk utveckling, integrationer och automatiserade processer. Du bidrar med din spetskompetens vid upphandlingar, systemfrågor och databashantering, och fungerar som tekniskt stöd till både GIS-gruppen och IT-avdelningarna.
Arbetet planeras i nära samverkan med en styrgrupp med representanter från alla fem kommuner samt GIS-gruppen - där kreativitet, laganda och möjlighet att påverka den tekniska utvecklingen står i centrum.
Du kommer ansvara för:
- säkerställa integrationer och interoperabilitet mellan olika system
- ansvar för de tekniska aspekterna av GIS-miljön
- arbeta aktivt med databashantering, digital hygien och framtidssäkring av systemen
- utveckla och optimera automatiserade processer
- bidra med tekniskt stöd vid upphandlingar och framtagande av kravspecifikationer
- hålla sig ajour med utvecklingen inom IT/GIS-området
- skapa tekniska förutsättningar för datadrivna processer och hållbara digitala lösningar
Vi söker dig som har:
- en relevant högskoleutbildning inom IT eller systemutveckling, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
- god teknisk kompetens och erfarenhet av komplexa IT-miljöer, systemutveckling, databashantering och programmering i exempelvis SQL, Python eller Java
- vana av att arbeta självständigt, ta ansvar och driva projekt i samverkan med andra
- meriterande om du har erfarenhet av upphandling och kravställning
- meriterande om du har kunskap om GIS (Esri och Aveki), FME, AI och 3D-teknik
Du har god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och trivs med att skapa struktur och bidra till gemensamma mål.
Vi vill informera dig om:
- Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att genomföras
- Tjänsten kommer att tillsättas utifrån att erforderliga beslut fattas.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivare Munkedals kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan-, bygg- och MEX avdelningen
Henrik Gustafsson 0524-18132
9619229