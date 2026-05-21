GIS-specialist med samordningsansvar
Vill du arbeta som GIS-specialist i en utvecklande och föränderlig miljö där du har en central roll med samordningsansvar i en samhällsviktig verksamhet? Sök då tjänsten som GIS-specialist på Svenska kraftnät.Publiceringsdatum2026-05-21Om tjänsten
I rollen som GIS-specialist kommer du tillsammans med dina kollegor driva och utveckla geodataområdet mot investeringsprojekt och utredningar inom Svenska kraftnät.
Du kommer att tillhöra enheten Geodata som ansvarar för att förvalta den tekniska dokumentationen och geodata för Svenska kraftnäts anläggningar, samordna Svenska kraftnäts arbete med GIS samt bistå verksamhets- och IT- specialister med geodata.
Tjänsten innebär att du har en samordnande roll för GIS-specialister som arbetar i olika projekt. Rollen ställer krav på erfarenhet av samordning och projektledning, samt förmåga att ha ett helhetsperspektiv på verksamhetens behov och dess utvecklingsmöjligheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordning av GIS-specialister som arbetar i olika projekt och vara drivande i projektens arbete med geografiska underlag.
Vara sakkunnig i GIS/geodatafrågeställningar.
Sammanställa, bearbeta, analysera och presentera geodata efter behov och önskemål.
Producera kartor för avsett ändamål utifrån befintliga mallar.
Skapa och ajourhålla underlag och applikationer i Svenska kraftnäts molnbaserade samarbetsplattform (ArcGIS-online) samt ArcGIS Pro.
Vidareutveckling av automatiserade arbetsflöden för geodatabearbetning med hjälp av FME.
Ansvara för att strukturen i GIS-plattformen följs, underhålls och att rätt behörighet för användning av information säkerställs.
Vara delaktig i enhetens såväl som myndighetens utvecklingsarbete.
Vi är en enhet på 10 anställda och ca 10 resurskonsulter med stor kompetens och driv samt vana vid att arbeta med många olika kontaktytor både inom myndigheten och med externa samverkansparter.
Om dig
Skallkrav
Vi söker dig som är ansvarstagande och trygg i din kompetens. Du samarbetar väl med både interna och externa kollegor och har förmåga att koordinera komplexa arbetsuppgifter tillsammans med andra. Du bidrar till ett gott arbetsklimat, är lösningsorienterad och ser möjligheter till förbättring och utveckling. Du trivs även med att arbeta strukturerat i en föränderlig miljö med högt tempo.
Du har GIS-ingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med GIS-inriktning eller motsvarande erfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdig. Vidare har du:
Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom GIS och Geodata.
Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av GIS-samordning.
Arbetslivserfarenhet från självständigt arbete med GIS/geodata i projekt, inklusive behovsanalys och dialog med flera intressenter.
Arbetslivserfarenhet av ESRIS mjukvaruplattform, både som klientverktyg (ArcGIS Pro) och som plattform för distribuerade karttjänster över Internet (ArcGIS Online).
Arbetslivserfarenhet från arbete med FME, inklusive utveckling, underhåll och vidareutveckling av automatiserade arbetsflöden för geodatabearbetning.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
GIS-samordnare eller geodatasamordnare från kommun, länsstyrelse och/eller statlig verksamhet.
Djupgående kunskaper i automatisering och optimering av komplexa arbetsflöden vid geodatabearbetning med hjälp av FME. Detta inkluderar erfarenhet från arbete med avancerade transformationer samt hantering av stora datamängder, exempelvis punktmoln.
Dokumenterad arbetslivserfarenhet av GIS-arbete vid stora investeringsprojekt inom infrastruktur, där stöd och koordinering med interna och externa leverantörer varit en stor del av uppdraget. Främst samordning av indata för tillstånd, markåtkomst och projektering.
Arbetslivserfarenhet från kodning, ex. Python.
Arbetslivserfarenhet inom projektledning.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Sundbyberg.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdag 2026-06-11. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi använder således inte personligt brev i urvalsarbetet.
Tester kan förekomma i denna rekryteringsprocess.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
I tjänsten kan resor till våra anläggningar runtom i Sverige förekomma.
Rekryterande chef: Lennart Berg, 010-489 2945.
Ansvarig rekryterare: Anna Charles, 010-489 2328.
Fackliga representanter: Annika Ingeborn, SACO, tel. 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel. nr. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet/
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
9921371