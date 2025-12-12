Gips montör/Snickare
AN Nord AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AN Nord AB i Göteborg
Vi på AN NORD AB söker nu dig som vill komma in på en arbetsplats full med kollegor som betraktas på ett bra sätt.
Vi söker nu dig som kan jobba med stålreglar och gips. Vi utför arbete på stora arbetsplatser där du och dina kollegor delas upp i team. Hos oss kör vi 2 och 2 för att effektivt utföra ett arbete.
Dina kunskaper:
Du skall hålla god ton, Kunna ar eta i grupp och enskild.
Du ska kunna läsa byggritningar.
Du skall vara effektiv och nogrann i det du gör.
Du kommer alltid glad och positic för att muntra upp kollegorna på ditt arbetsplats!
Vi har en god ton till varandra och söker nu dig som vill jobba i ett växande företag!
Skicka gärna ditt CV till oss tillsammans med referenser så hör vi av oss!!
Vi ser fram emot att träffa dig!!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: mateusz.annord@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan salvia". Arbetsgivare AN Nord AB
(org.nr 559208-9493)
Stenängens Lycka 9 (visa karta
)
423 36 TORSLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Supleant
Mateusz Nowicki mateusz.annord@gmail.com 0760151980 Jobbnummer
9641145