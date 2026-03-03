Fysioterapeuter till fysioterapi specialistvård
2026-03-03
Fysioterapi specialistvård Gästrikland ansvarar för att erbjuda fysioterapi till inneliggande och polikliniska patienter inom specialistvården på Gävle sjukhus, Tullhuset och på Sandvikens sjukhus.
Vill du vara med och göra skillnad för patienter varje dag, och samtidigt utvecklas som fysioterapeut i ett tryggt och kompetent team? Vi söker nu en fysioterapeut för tillsvidareanställning inom slutenvården.
Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut arbetar du med fokus på patientens möjlighet till fysisk aktivitet och delaktighet genom mobilisering och rehabilitering för att på så sätt förebygga inaktivitetskomplikationer och planera för ett aktivt liv och ökad livskvalité. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, andra yrkeskategorier samt kollegor.
Som fysioterapeut hos oss kommer du att
• ansvara för bedömning och mobilisering/rehabilitering av patienter under deras vårdtid/rehabiliteringsperiod
• stimulera till fysisk aktivitet/mobilisering
• tillsammans med kollegor driva utvecklingen.
Hos oss får du
• ett varmt välkomnade, kollegialt stöd och en arbetsmiljö där vi värnar om både din och patienters hälsa
• arbeta i en trivsam arbetsgrupp med engagerade kollegor och flera specialister inom enheten vilket gör att det alltid finns någon kollega att rådfråga
• stöd i vidareutveckling och kompetenshöjning
• ett bra introduktionsprogram med fadder och möjlighet till mentor.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att trivas i rollen som fysioterapeut hos oss behöver du tycka om att samarbeta med andra människor. Du är tillmötesgående och har en god förmåga samt vilja att lyssna, kommunicera och lösa utmaningar på ett konstruktivt sätt. Som person är du flexibel, ser möjligheter i förändringar och har lätt för att snabbt ändra synsätt när situationen kräver det. Du tar på egen hand ansvar för arbetsuppgifter, strukturerar tillvägagångssätt och driver dina åtaganden framåt. Vilket också innebär att du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
I rollen som fysioterapeut ska du
• vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
För den här tjänster är det meriterande om du har erfarenhet av arbete på avdelning, och en fördjupad kunskap gällande andningsvård och förflyttningsteknik.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
