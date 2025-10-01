Fysioterapeut till Vårdcentralen Dalby
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Lund Visa alla sjukgymnastjobb i Lund
2025-10-01
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Har du ett stort intresse för att arbeta på en vårdcentral med möjlighet att göra betydande skillnad för våra patienter? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på Vårdcentralen Dalby!
Vårdcentralen Dalby, Sveriges första vårdcentral, ligger en mil från Lund och har cirka 12 500 listade patienter. Vi är en hälsovalsenhet med barnhälsovård och väl utbyggd rehabilitering, även vad det gäller psykisk ohälsa.
Hos oss hittar du drygt 60 drivna och engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera en god tillgänglighet och högkvalificerad primärvård till våra patienter. Med ett stort engagemang arbetar vi kontinuerligt med att förbättra sättet vi arbetar på för att kunna leverera ännu bättre vård. Vi är också hbtqi-certifierade sedan 2022.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en fysioterapeut för ett års vikariat till vårt team på Vårdcentralen Dalby.
Hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av patientarbete på vårdcentral inklusive att hålla i grupper som till exempel bassänggrupp, samt undersökning och behandling av ett brett patientklientel. På mottagningsverksamheten arbetar du både individuellt och i team. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut alternativt sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser positivt på om du har utbildning inom ortopedi såsom MDT, OMI eller OMT samt arbetslivserfarenhet från primärvården. Likaså är utbildning i basal kroppskännedom och akupunktur meriterande för tjänsten.
För att trivas hos oss ser vi att du som söker har lätt för att samarbeta och inkluderar andra professioner i patientarbetet på vårdcentralen. Du har samtidigt förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vidare är du ansvarstagande i patientarbetet, men även ur ett verksamhetsperspektiv. Därtill är du en positiv person som ser möjligheter och visar engagemang. Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
