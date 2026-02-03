Fysioterapeut till Vårdcentralen Åstorp
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Åstorp Visa alla sjukgymnastjobb i Åstorp
2026-02-03
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Åstorp
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en verksamhet där samarbete, utveckling och patientfokus står i centrum? Nu välkomnar vi en fysioterapeut till vårt rehabteam i Åstorp. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en trivsam och professionell miljö där vi tillsammans skapar god tillgänglighet och hög kvalitet för våra patienter.
Åstorp är en vackert belägen ort med närhet till både Söderåsen, kusten och stadsliv. Goda buss och tågförbindelser gör det enkelt att pendla, och cirka hälften av våra medarbetare reser dagligen från bland annat Helsingborg och Ängelholm som ligger drygt två mil bort. Från och med den 2 februari slår vi samman vår verksamhet med Söderåsen, som blir filial till Vårdcentralen Åstorp. Tillsammans är vi cirka 60 medarbetare med bred och gedigen kompetens, där vi stärker varandra och utvecklas gemensamt.
Vårdcentralens rehabiliteringsverksamhet är en central del av vårt uppdrag och består av fysioterapeuter, arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator. Tillsammans med övriga professioner arbetar vi strukturerat och i nära samverkan för att ge patienterna rätt vård i rätt tid, med hög tillgänglighet och professionellt bemötande.
I verksamheten finns även läkarmottagning med specialistläkare i allmänmedicin, distriktssköterskemottagning samt specialistmottagningar inom flera områden. Här arbetar också dietist och psykolog, och vi har en familjecentral där barnavårdscentralerna ingår.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
I rollen som fysioterapeut arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter som förekommer på en vårdcentral. Du ingår i ett tvärprofessionellt team och har en egen planerad mottagning där du självständigt ansvarar för bokningar och patientflöde.
Patienterna som söker till oss har besvär från rörelse och stödjeorganen samt psykosomatiska besvär, med såväl nydebuterade som långvariga tillstånd. Vi fungerar som första instans och patienterna triageras via telefon eller av mottagningssjuksköterska. Arbetet omfattar både individuella besök och gruppverksamhet, där vi värdesätter en god arbetsmiljö och ett hälsofrämjande förhållningssätt.
Hos oss finns goda möjligheter till vidareutveckling inom det område som intresserar dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk hälso och sjukvård. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, är ett krav. Du har gärna några års yrkeserfarenhet och erfarenhet från primärvård. God datorvana samt kunskaper i journalsystemet PMO är meriterande.
Som person har du ett genuint intresse för människor och trivs i en verksamhet som präglas av utveckling och förändring. Du tar gärna initiativ och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten vidare. Du är prestigelös, samarbetar väl med olika yrkeskategorier och bidrar till ett gott samarbete, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Camilla Nilsson, Verksamhetschef 070 - 59 72 272 Jobbnummer
9719505