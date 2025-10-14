Fysioterapeut till nystartad vårdcentral i Storå
2025-10-14
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Var med och påverka den framtida primärvården!
Uppdraget inom primärvården är brett för alla professioner, så även för den viktiga fysioterapeuten. I den här tjänsten kommer du att ha stort egenansvar för planering, bedömning och genomförande av insatser i enlighet med primärvårdens uppdrag.
Om arbetsplatsen:
Iduns vårdcentral i Storå är en mindre vårdenhet med drygt 4 000 listade patienter. Enheten har ett tydligt fokus på primärvårdens uppdrag och verkar nära, avgränsat och hållbart för medborgarnas bästa. Vi står för kvalitet, professionalitet och ett varmt bemötande.
Vårdcentralen drivs i privat regi på uppdrag av Region Örebro län.
Som fysioterapeut inom Hälso- och sjukvården är det ditt ansvar att bedöma behovet av fysioterapeutiska insatser, genomföra insatser samt att hänvisa vidare. Detta ställer krav på att du har förmåga att sortera i ett brett flöde, kännedom om primärvårdens uppdrag samt förmåga att avgränsa din roll.
Du kommer att planera ditt eget schema, sköta dina egna bokningar samt hantera och bedöma inkommande remisser. Du träffar patienter på mottagningsbesök samt erbjuder telefonrådgivning.
Förutom arbetet gentemot vårdcentralens patienter har du även uppdraget gentemot boenden för bedömningar och förskrivning av hjälpmedel.
Som den enda personen på Iduns vårdcentral med särskild kompetens inom det fysioterapeutiska området är du den som övriga teamet konsulterar vid behov.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom primärvården
Erfarenhet av arbete med journalföringssystemet Cosmic och 1177
Vad vi kan erbjuda dig:
Teamarbete med övriga professioner på vårdcentralen
Kollegialt stöd av fysioterapeut på Freya vårdcentral i Frövi
Tillgång till Rehabkoordinator
Möjlighet att forma ditt uppdrag
En plats i ett litet och engagerat team med korta beslutsvägar
Friskvård
God frukost
En fast anställning på heltid med 6 månaders provanställning enligt rutin
Låter det som en intressant tjänst för dig? Tveka inte, skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: kontakt@emiliaeriksson.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559059-7554)
Kopparbergsvägen 17
)
711 76 STORÅ
Idun vårdcentral Storå
Hälso- och sjukvårdskurator, rekryteringsansvarig
Emilia Eriksson kontakt@emiliaeriksson.se 0722326614
