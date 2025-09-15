Fysioterapeut till Hemsjukvården
Avdelningen för Hemsjukvård ansvarar för insatser utförda av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i både ordinärt boende (hemsjukvård) och särskilt boende. Arbetet är till viss del fritt, du ansvarar för planeringen av din dag tillsammans med kollegornaDina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut inom Gällivare kommun ansvarar du för att utreda och bedöma fysioterapeutiska delen av rehabiliteringsinsatserna i både ordinärt och särskilt boende inom områdena äldre- och handikappomsorg samt psykiatri.
Utifrån individens behov sker sedan planering, genomförande samt uppföljning av insatser såsom förskrivning av hjälpmedel, behandlingar och hälsofrämjande arbete. Att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i förflyttningar och hantering av hjälpmedel är en viktig del i arbetet. Som legitimerad yrkesutövare följer även ett ansvar för journalföring för de insatser som planeras, genomförs och utvärderas.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du tycker om att arbeta i team, är flexibel och ser lösningar istället för problem. Du har en helhetssyn och en god förmåga att analysera och reflektera utifrån olika perspektiv och kan hitta lösningar beroende på behov och situation. Ditt samarbete med kollegor, brukare och nätverket runt brukaren är gott och du har ett lyhört, coachande och stödjande förhållningssätt. Din förmåga att planera och prioritera är god, både självständigt och med stöd av dina kollegor och närmaste chef. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet
B körkort erfordras.Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV, samt originalhandlingar på legitimation och körkort. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad
Friskvårdstimme
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare, heltid. Dagtidsarbete 40 tim/veckaErsättning
Månadslön, Individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i ansökan
Tillträde / Ansökan
Tillträde: 251103, eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen 2025-10-12
Upplysningar
EC Karin Martinsson-Heikkilä tel 0970-818625. Mail karin.martinssonheikkila@gallivare.se
Fackliga företrädare
Peter Backefalk , Fysioterapeuterna/Sjukgymnasterna via växeln tel 0970-818000
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Karin Martinsson Heikkilä Karin.MartinssonHeikkila@gallivare.se 0970-818 625 Jobbnummer
