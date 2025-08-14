Fysioterapeut/Sjukgymnast
2025-08-14
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Sollebrunn rehabmottagning är belägen centralt i samhället.
På mottagningen arbetar två fysioterapeuter/sjukgymnaster och två arbetsterapeuter. Vi har ett nära samarbete med vårdcentralen samt arbetar utifrån Vårdval rehabs krav- och kvalitetsbok. Verksamheten erbjuder bred kompetens inom primärvårdsrehabilitering och vi har specialiserad fysioterapeut inom OMI och JEMS som gärna delar med sig av sina kunskaper.
Om arbetet
Du erbjuds en stimulerande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter. Arbetsuppgifterna består av undersökning, bedömning och behandling/rehabilitering av personer i alla åldrar samt alla diagnoser, såväl individuellt som i grupp.
Det ställs höga krav på yrkeskompetens och självständighet samtidigt som du ska ha förmåga att samverka med övriga på enheten. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att vår personal har rätt och god kompetens för det arbete de utför. Som alla medarbetare kommer du att ingå i mottagningens utvecklingsarbete.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Du trivs med att arbeta i team men kan också arbeta självständigt. Du tar initiativ, har ett positivt förhållningssätt och intresse för att arbeta med människor. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på mottagning kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
