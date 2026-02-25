Fysioterapeut
2026-02-25
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Söderhamn
, Bollnäs
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Alnö Vårdcentral söker vi nu en fysioterapeut som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande. Arbetstiden kommer att fördelas mellan Alnö vårdcentral och Sundsvalls vårdcentral
Om rollen
Som fysioterapeut inom primärvården träffar du patienter med varierande sjuk- eller hälsotillstånd samt kroppsliga förutsättningar. Du kommer att arbeta patientcentrerat i ett team där ett nära samarbete och vård av hög kvalitet är av högsta prioritet.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Mottagningsarbete, bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering
Motivera patienten att vara delaktig i sin hälsoresa
Ansvar för rehabiliteringskoordination
Telefonkontakt med patienter som söker för problem med rörelseapparaten
Genom Collabodoc möte med patienter som har drabbats av akuta besvär från rörelseapparaten
Samarbete med teamet av fysioterapeuter, kiropraktorer, arbetsterapeut och andra professioner inom primärvården
Om dig
Som person ser vi att du är en lagarbetare med framåtanda och hjärta för de patienter du möter i din kliniska vardag. Du är engagerad, glad och social och värnar om god service. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimation som fysioterapeut (eller sjukgymnast)
Erfarenhet av primärvård är meriterande
Lämplig vidareutbildning inom området är meriterande
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Gemensam frukost
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en vikariatsanställning på heltid under en föräldraledighet fram till 2026-09-30
Din placering kommer vara på Doktor.se Alnö Vårdcentral, Raholmsvägen 24, 865 31 Alnö och Skiftesvägen 1, 854 63 Sundsvall
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7293094-1861779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Raholmsvägen 24 (visa karta
)
865 31 ALNÖ Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9764045