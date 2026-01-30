Fysioterapeut
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Trelleborg Visa alla sjukgymnastjobb i Trelleborg
2026-01-30
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Vill du arbeta i ett engagerat team där du får möjlighet att göra verklig skillnad för våra patienter? Nu söker vi dig som är legitimerad fysioterapeut och som vill vara med och utveckla framtidens rehabilitering inom Trelleborgs kommun.
Arbetsplatsen
Vår verksamhet växer och därför behöver vi nu förstärka teamet med ytterligare en fysioterapeut. Rehabenheten består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hjälpmedelstekniker, rehabassistenter och hjälpmedelskonsulenter. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor och andra professioner inom vård och omsorg.
Vi är stolta över att ha vår egen hjälpmedelscentral inom kommunen, vilket underlättar det dagliga arbetet och bidrar till en effektiv och trygg vård för våra patienter. Våra lokaler är centralt belägna i Trelleborg med goda pendlingsmöjligheter via pågatåg och buss. Vi erbjuder ett introduktionsprogram och en mentor som stöd under din första tid hos oss, för att ge dig de bästa förutsättningarna i din nya roll.
Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor inom olika professioner, både inom kommunen och externt, med ett gemensamt mål: att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ att leva ett självständigt och meningsfullt liv.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du främst inom vård-och omsorg med patienter inom hemvård och särskilt boende. I rollen som fysioterapeut ansvarar du för att genomföra funktionsbedömningar, planera och följa upp rehabiliterande och habiliterande insatser, samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Du följer upp och utvärderar insatserna och ser till att de dokumenteras på ett korrekt och tydligt sätt. Arbetet är självständigt men du samarbetar också nära med andra i teamet och med våra patienter, där ett respektfullt, empatiskt och lyhört bemötande är en självklarhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Du har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete utifrån individens behov, och du kan anpassa dig till olika situationer. Du arbetar gärna självständigt men trivs också i team där du bidrar till en positiv samarbetsmiljö. För att lyckas i rollen ser vi att du är trygg i din yrkesroll, har god kommunikationsförmåga och alltid sätter patientens bästa i fokus.
Eftersom arbetet innebär hembesök behöver du ha B-körkort för manuellt växlad bil. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att kunna kommunicera tydligt med patienter, kollegor och dokumentera enligt gällande krav.
Innan en eventuell anställning kan erbjudas behöver du visa upp ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.Övrig information
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Peter Raabe 0410-733231 Jobbnummer
9713084