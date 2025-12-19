Fysioterapeut
2025-12-19
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Visa alla jobb hos Sportmed Fysioterapi C4 AB i Kristianstad
Fysioterapeut sökes till Sportmed Fysioterapi
Vill du arbeta i en verksamhet där patienten alltid står i centrum och där kvalitet, engagemang och utveckling går hand i hand? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut som vill arbeta inom primärvård med fokus på individuellt anpassad bedömning och behandling. Hos oss får du möjlighet att arbeta varierat och självständigt, samtidigt som du är en viktig del av ett kompetent och samarbetsinriktat team.
Arbetsinnehåll
I rollen som fysioterapeut är du en viktig del i vårdkedjan. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Undersökning, bedömning och planering av behandlingsinsatser
Rehabilitering både individuellt och i grupp
Uppföljning och utvärdering av behandlingsresultat
Samarbete med andra yrkeskategorier inom primärvården
Vem vi söker
Du är legitimerad fysioterapeut, gärna med tidigare erfarenhet från primärvård eller öppenvårdsrehabilitering. Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor till förbättrad funktion och ökad livskvalitet.
Som person är du engagerad, lyhörd och professionell i ditt bemötande. Du trivs i en verksamhet som är i ständig utveckling där du kan vara med och bidra till förbättring.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
En trivsam arbetsmiljö med kunniga och engagerade kollegor
Möjlighet att vara delaktig i verksamhetens fortsatta utvecklingSå ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef
Malin Hammarberg
0733-703 925 malin@sportmed.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: malin@sportmed.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportmed Fysioterapi C4 AB
Björkhemsvägen 15 B (visa karta
291 54 KRISTIANSTAD Jobbnummer
