Fysioterapeut
2025-08-25
På Capio Vårdcentral Malmö Centrum har vi samlat all vår kunskap under samma tak, vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på ca 60 medarbetare som tillsammans gör skillnad för våra ca 13 500 listade patienter - idag och genom hela livet.
Verksamheten är belägen i ljusa och fina lokaler centralt i Malmö i samma hus som Hansa med närhet till buss, tåg, restauranger och butiker.
Vi har läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, eget laboratorier, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, psykolog, kurator och dietist samt ett rehabteam.
Rehabteamet är ett stort team bestående av tre psykologer, fyra fysioterapeuter, en kurator och en arbetsterapeut. Rehabteamet arbetar nära både sjuksköterskorna och läkarna.
Övrig information
Tjänsten är ett föräldravikariat på minst 1 år.
Din roll
Arbetet som fysioterapeut hos oss består huvudsakligen av mottagningsverksamhet, undersökning, bedömning och behandling av patienter. Patienterna som söker sig till oss har i huvudsak besvär med rörelse- och stödjeorganen. Vi erbjuder olika typer av gruppverksamhet för våra patienter, så om du har intresse och kompetens för detta finns möjlighet till sådant arbete. Du deltar i teamarbetet kring patienten och bistår arbetsgruppen med råd och stöd i frågor inom din profession. Vi är måna om att skapa delaktighet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra medarbetare har rätt och god kompetens för det arbete de utför.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare, vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du vara legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har arbetat på vårdcentral tidigare, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning. Du värnar om att hålla hög kvalitet i ditt arbete - alltid med ett helhetstänk och med patienten i fokus. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera.
Du gillar utmaningar, vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling och ser samarbete med kollegor som viktiga parametrar.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi jobbar med fortlöpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
