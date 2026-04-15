Fullstackutvecklare till Innovativt techbolag
Nordicrule AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordicrule AB i Stockholm
Vill du vara med och bygga framtidens hållbara mjukvarusystem?
Utvecklingslandskapet förändras snabbt i takt med att AI omformar hur mjukvara byggs. Kraven på utvecklare ökar och därför söker vi nu en nyfiken och tekniskt bred Fullstack Engineer som vill arbeta nära affären och bidra till att skapa robusta system med verkligt värde till deras kunder.
Hos bolaget får du möjlighet att arbeta i en miljö där tekniskt hantverk, arkitektur och långsiktighet står i fokus. Du blir en del av ett team där kunskapsdelning, samarbete och kvalitet prioriteras, samtidigt som du får arbeta nära kund och vara med och påverka både lösningar och arbetssätt.
OM FÖRETAGET
Vår kund är ett modernt konsultbolag inom tech med fokus på att utveckla hållbara, skalbara och affärskritiska system. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med förståelse för kundens verksamhet skapas lösningar som håller över tid.
Bolaget arbetar över hela teknikstacken, från backend och databaser till moderna frontend-applikationer och molnbaserade plattformar. AI används som ett verktyg för att effektivisera utveckling, men fokus ligger alltid på kvalitet, säkerhet och långsiktig förvaltning. Organisationen är grundad av erfarna entreprenörer och tekniska ledare, vilket ger en stabil grund samtidigt som det finns stort utrymme att påverka och utveckla verksamheten framåt. Kulturen präglas av samarbete, nyfikenhet och respekt. Här uppmuntras lärande och utveckling, och man tror på att starka team bygger starka system.
OM ROLLENSom Fullstack Engineer arbetar du med att designa, utveckla och vidareutveckla mjukvarulösningar hos bolagets kunder. Rollen innebär ett helhetsansvar där du är involverad i allt från arkitektur och design till implementation och vidareutveckling.
Rollen innebär att:
Utveckla och underhålla skalbara system över hela teknikstacken
Arbeta med både backend, frontend, databaser och molntjänster
Säkerställa hög kodkvalitet, säkerhet och långsiktig hållbarhet
Samarbeta nära kund för att omsätta affärsbehov till tekniska lösningar
Bidra till arkitektur- och designbeslut
Arbeta med moderna verktyg, inklusive AI-stöd i utvecklingsprocessen
Delta i kunskapsdelning och kontinuerlig kompetensutveckling
Du arbetar i konsultuppdrag, vilket innebär variation, kundkontakt och möjlighet att påverka lösningar i olika typer av organisationer.
VI SÖKER DIG SOMHar minst 4-5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Har en relevant akademisk utbildning inom exempelvis datateknik eller systemvetenskap
Har erfarenhet av backendutveckling i exempelvis Python, Java eller C#
Har arbetat med moderna frontend-ramverk
Har erfarenhet av att arbeta över hela stacken (databas, API, frontend, moln)
Har god förståelse för systemarkitektur, designmönster och mjukvaruprinciper
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
EXTRA MERITERANDE OM DU
Har erfarenhet av konsultrollen och kundnära arbete
Har arbetat med molnplattformar (t.ex. AWS, Azure eller GCP)
Har erfarenhet av DevOps, CI/CD och pipelines
Har intresse för eller erfarenhet av AI-drivna utvecklingsverktyg
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som:
Har ett starkt kvalitetstänk och yrkesstolthet i ditt arbete
Är tekniskt nyfiken och vill fortsätta utvecklas
Trivs med att arbeta brett snarare än nischat
Har ett lösningsorienterat och affärsnära mindset
Är samarbetsinriktad och delar gärna kunskap med andra
ÖVRIG INFORMATIONOmfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön + förmåner
Arbetstider: Kontorstider
Plats: Stockholm
REKRYTERINGSPROCESS
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos bolaget.
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordicrule Jobbnummer
9857048