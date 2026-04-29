Fullstackutvecklare med frontendfokus
Knightec Group Hardware and Design AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-29
Därför är detta jobb för dig Du kommer arbeta i tvärfunktionella team och utveckla moderna webbapplikationer med frontend i fokus. Techstacken inkluderar bland annat React, Node.js, Java/.NET samt molntjänster i AWS eller Azure. Som Fullstackutvecklare arbetar du över hela teknikstacken - från backend till frontend - och bidrar till att skapa skalbara lösningar med hög kvalitet och stark användarupplevelse.
Som konsult hos oss får du arbeta i varierande uppdrag, från snabb prototypframtagning till långsiktig produktutveckling i komplexa systemmiljöer. Du får också möjlighet att påverka både din egen roll och hur vi utvecklar våra arbetssätt och tekniska lösningar.
Du blir en del av vårt affärsområde Hardware & Design - Design & Digital Experience (DDX) där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat arbetssätt - och utvecklar fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion. Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta med moderna teknologier och utvecklas tillsammans med seniora utvecklare och designers
Delta i arkitektur- och teknikbeslut och bidra till våra tekniska plattformar
Utveckla fullstacklösningar med fokus på kvalitet, prestanda och skalbarhet
Arbeta med frontend-ramverk (React, Angular eller Vue) och backend-teknologier (Node.js, Java)
Skapa användarcentrerade digitala produkter i nära samarbete med designers och produktägare
Bidra till lösningar som levererar både kundnytta och affärsvärde
Delta i CI/CD-pipelines och molnbaserade lösningar inom AWS eller Azure
Kvalifikationer För att trivas i rollen tror vi att du är en nyfiken och lösningsorienterad utvecklare som gillar att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du har ett genuint intresse för teknik och tycker om att samarbeta med andra för att skapa lösningar som gör verklig skillnad för användare och kunder. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha:
Minst 4 års erfarenhet som fullstackutvecklare
Erfarenhet av frontendutveckling med React, Angular, Vue eller liknande.
Kompetens inom backendutveckling, exempelvis Node.js, Java, .NET eller liknande
Erfarenhet av databaser, både SQL och NoSQL
Erfarenhet av molnplattformar som AWS, Azure eller GCP
Erfarenhet av CI/CD, testdriven utveckling och versionshantering med Git
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfanhet inom Next.js, Headless CMS
Erfarenhet av mobilappar för Android och iOS eller PWA:er
Kompetens inom programmeringsspråk såsom Golang, Kotlin eller Rust
En spännande resa med Knightec Group
Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan - från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad - för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll - du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Lindholmen i Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan med CV, portfolio och personligt brev så snart som möjligt, men senast 2026-05-30. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Lead.
Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7654592-1972824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
https://career.knightecgroup.com
Lindholmsallén 2 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG
