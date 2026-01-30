Fullstack Developere
2026-01-30
Vi söker en engagerad fullstack developer som vill vara med och vidareutveckla vår AI-baserade plattform för vårdsektorn. Plattformen används redan av betalande kunder, och vi står inför en spännande fas med vidareutveckling och tillväxt.
• Leda och driva teknisk utveckling av vår AI-plattform
• Bygga nya funktioner och förbättra befintliga
• Integrera externa system och API:er
• Vara med och forma den tekniska arkitekturen
• Ha stort inflytande på produktens riktning
• Ha stort inflytande på produktens riktning
Detta är ett heltidsjobb.
ÄNGELHOLM
Erhol
