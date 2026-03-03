Fullstack Developer
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars. Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässa den 19 mars. Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Accenture är ett ledande globalt företag som hjälper världens ledande företag, myndigheter och andra organisationer att bygga sin digitala kärna, optimera sin verksamhet, accelerera intäktstillväxt och förbättra samhällsservice - och därigenom skapa konkret värde snabbt och i stor skala. Accenture är ett talang- och innovationsdrivet företag med cirka 791 000 medarbetare som betjänar kunder i mer än 120 länder.
Stockholm
Vi söker:
Fullstack developerPubliceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
• Som fullstackutvecklare arbetar du ofta över hela stacken, från frontend och användbarhet till backend, integrationer och datalager. Möjlighet till att nischa sig inom specifika områden finns självklart också
• Utvecklingen sker ofta i molnbaserade miljöer som AWS, Azure eller Google Cloud, serverless eller via containers i Kubernetes
• Du är navet i olika kunduppdrag som varierar och beror på vad som passar dig och din utvecklingsplan bäst. Du kan både vara en del av ett helt åtagande eller en del av ett mindre projekt hos kunden
• Kunduppdrag omfattas till stor del av AI, så om du har erfarenhet eller intresse i att utvecklas inom detta är möjligheterna stora.Kvalifikationer
• Flytande engelska (bekväm med mer komplex kommunikation, både muntligt och skriftligt)
• Du kan förstå och kommunicera på svenska
• Du har minst 2 års erfarenhet av fullstackutveckling
• Du är van att arbeta med några av dessa tekniker och koncept: C#, .Net, Java, Python, React, Kotlin, Typescript, C#, Node, Go, Vue, Angular, Flutter, Docker, AWS, Azure, GCP, CI/CD, microservices, microfrontends
• Du måste kunna delta i en intervju med arbetsgivaren i Stockholm den 19 mars 2026.Profil
• Du brinner för smarta tekniska lösningar och hållbar systemdesign
• Du gillar att dela kunskap och vara en relationsskapande konsult
• Du är nyfiken på både nya tekniker och nya sätt att lösa problem.
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• Tillsvidareanställning på heltid
• Friskvårdsbidrag och sjukförsäkring
• Möjlighet till hybridarbete.
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Ersättning
